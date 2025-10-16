タレントの板野友美（34）が10月14日、Instagramを更新し、美脚あらわなミニスカート姿を披露。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）が反応するなど、反響を呼んでいる。

【映像】家賃110万円以上の新居や“顔出し”親子ショット

板野は2021年1月に高橋投手と結婚。同年10月には第1子となる長女・ベビちんの誕生も報告していた。SNSでは、キャンプ中の高橋投手に会いにベビちんと沖縄を訪れたことや、お出かけした際の“顔出し”親子ショットなど、家族との日常を発信してきた。

2025年7月には家賃110万円以上の新居に引っ越したことも報告。自身のYouTubeチャンネルでルームツアーの様子を投稿した際には「夢のおうちすぎる」「努力して理想の家に住むの本当にかっこいいです」など、多くのコメントが寄せられ話題となっていた。

ミニスカート姿に夫・高橋奎二投手が反応

10月14日のInstagramでは「どっちの色がすき？」とコメントし、美脚が際立つグレーのセットアップや、シースルーの黒トップスとミニスカートのコーディネートを披露。この投稿に夫の高橋投手が「いいね！」を付けて反応したほか、ファンからも「ともちん美脚です」「なに着てもかわいい」「けけからいつもハート。ラブラブステキ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）