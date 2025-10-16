お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョ（30）が15日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。超大物司会者をキレさせた過去の苦い思い出を語った。

この日は“筋肉キャラ”で知られる俳優・武田真治、「コロコロチキチキペッパーズ」西野創人らとともに出演。西野が「本気でキレさせてしまったタレントさんとかいます？」質問すると、青木は「1年目の時に、某大物司会者A・Sさんの番組に出させてもらって」と切り出した。

そして「“A・S御殿”っていうのがあるんですけど」と明かすと、番組名を察した共演者からは笑いが。青木は「その時にネタで出させてもらって」と振り返り「“脱いでや”って言われたんですけど、ホントに人前で脱ぐのが恥ずかしいんで、“ちょっと嫌ですね”って断ったら、そこからもう笑顔が消えちゃって」と明かした。

これに番組MCの「かまいたち」濱家隆一は「いつも笑ってんで、あの人」と驚がく。青木は「初めて無表情を見た。そこから今田（耕司）さんが盛り上げてくれて」と語ったが、濱家は「いわゆる“ウエーイ”（と脱ぐタイプ）のマッチョじゃないっていう、ニューマッチョなのがまだ伝わってなかったんかな」と想像。青木も「断り方も当時は良くなかった」と“反省”していた。