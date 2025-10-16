タレントのIMALU（36）が、鹿児島県・奄美大島で海水浴を満喫する様子を披露した。さらに“島の洗礼を受けた”ことも明かしている。

2022年8月5日、愛犬と海に入る写真とともに、東京と奄美大島で2拠点生活を始めたことをInstagramで報告したIMALU。その後もダイビングを楽しむ姿など、自然に囲まれた生活の様子を発信してきた。

海水浴を満喫＆島の“洗礼”に悲鳴

10月14日の更新では、奄美大島での近況を明かしている。「奄美はまだ海入れます。先日は家の中でバカでかいムカデが出て、島に来て3年以上経っても、今だに虫たちから島の洗礼を受けてます。家の中にヤモリとクモは当たり前。我が家にはカニとヘビが迷い込んできたこともあり。ムカデも過去にありましたが、あんなでかいのは初めて。数カ月に1回悲鳴をあげてます。でもそれ以上に最高の生活があるから我慢できちゃう。それがあま〜みおお〜しま〜」とリアルな島暮らしをつづっている。

この投稿には「海入れるなんて羨ましい」「規格外の生き物がたくさん、いそうですねぇ」などのコメントが寄せられている。