【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）

【映像】伊東純也が超精密クロスで決定機演出

日本代表のFW伊東純也が、精密機械のようなクロスで決定機を演出。逆転ゴール直前に繰り出された高精度キックに、ファンが大興奮している。

日本代表は10月14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦。2点ビハインドからMF南野拓実とMF中村敬斗のゴールで追いつくと、FW上田綺世が2戦連発のゴールで逆転勝利。過去未勝利だったブラジル代表を相手に歴史的な勝利を飾った。

ベンチスタートだった伊東は54分からピッチに入ると、62分にはピンポイントクロスでFW中村敬斗の同点弾をアシストしていた。右サイドから反撃の起点を担っていく中、70分に美しい放物線を描く。

GK鈴木彩艶の特大ゴールキックを上田が頭で繋ぎ、伊東が相手陣内の右サイドでボールを持つ。ゴール前の状況を確認して右足でクロスを送り込むと、曲がって落ちるボールがDFとGKの間に飛んでいき、上田が相手DFと競りながら反応した。ギリギリのところでDFファブリシオ・ブルーノに弾かれるも、あとわずかでゴールという期待感の高まる場面を演出、そしてこのプレーで得たCKから上田の逆転ゴールが生まれた。

解説・柿谷曜一朗氏は「ナイスボール！惜しいな、抜群だな」と感嘆し、解説・林陵平氏は「最高のクロスじゃないですか」と称賛。柿谷氏は「伊東選手は、上田選手はこの高さなら勝てると思って（クロスを）上げていますから」と意思疎通によって選択された球種だったと言及した。

ファンもABEMAのコメント欄で反応。「クロスガチで上手い」「たけえ」「日本あんなクロス出せるんや」「伊東うますぎだろ」「稲妻やべえ」「ホントかっけーわ」「IJやば」「入ってる角度だったのに」「純也クロスの精度やべーのよ」「エッジクロス」「本当伊東のクロスいいわあ」「最高のクロス」と興奮している。

32歳になっても色あせない。職人とも言えるクロス精度を持つ、右サイドのイナズマが逆転のシナリオを完成させた。なお、伊東は後半終盤に足を傷めており、試合後すぐ病院に向かい、検査を受けたようだ。

（ABEMA／サッカー日本代表）