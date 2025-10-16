「Dell Pro Max with GB10」発売、約70万円から
デル・テクノロジーズは10月16日、GB10搭載のデスクトップワークステーション「Dell Pro Max with GB10」を発表した。すでに直販ストア上では694,973円で販売中。
GB10を搭載し、128GB LPDDR5xメモリを組み合わせるデスクトップワークステーション。NVIDIA DGX OSを初期導入してNVIDIA AIソフトウェアスタックを手軽に動作させられ、FP4で1000 TFLOPSの推論性能を実現・より大規模なモデルとして近日中に「Dell Pro Max with GB300」の発表も予定する。
