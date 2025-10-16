【雷と突風及び降ひょうに関する気象情報】発表中

西日本と東日本では１６日（木）夜にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

、、を画像で掲載しています。

■秋雨前線南下 全国的に雨

秋雨前線が、中国大陸から西日本を通って東海道沖にのびています。秋雨前線上には低気圧があって、東北東へ進んでいます。秋雨前線はこの後、西日本から東日本を通過するでしょう。前線や低気圧に向かって流れ込む、暖かく湿った空気の影響で、西日本と東日本では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

■全国の天気予報

１６日（木）は全国的に雨ですが、１７日（金）は晴天が戻ってくるでしょう。

東京では、１６日（木）の予想最高気温は１０月下旬並みの２０℃の予想ですが、１７日（金）は９月下旬並みの２５℃の予想です。

【地図で確認】大雨警報・洪水警報の可能性がある地域は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。日本海側では警報級の可能性【中】となっています。画像で確認できます。

雨のシミュレーション（３０分ごと）

［雨の予想（多い所）］

▶１６日（木）６時～１７日（金）６時に予想される２４時間降水量

北陸地方 １２０ミリ

東北地方 １００ミリ

近畿地方 １００ミリ

四国地方 １００ミリ

雨のシミュレーションは画像で確認できます。

発雷確率のシミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。すでに全国の広い範囲に「雷注意報」の発表されました、発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

・