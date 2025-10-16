アメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2025年10月15日に「Electron（エレクトロン）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた人工衛星はロケットから無事に分離されたことを、Rocket Labが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Electron (Owl New World)

StriXについて

ロケット：Electron打ち上げ日時：日本時間 2025年10月15日1時33分発射場：ロケットラボ 第1発射施設（ニュージーランド、マヒア半島）ペイロード：StriX（7機目）

ペイロードの「StriX（ストリクス）」は、株式会社Synspective（シンスペクティブ）の小型SAR（合成開口レーダー）衛星です。同社は2020年代後半までに傾斜回帰軌道と太陽同期回帰軌道へ30機のSAR衛星を投入する衛星コンステレーションの構築を目指しています。

Synspectiveによると、打ち上げられた衛星はアンテナの展開に成功し、制御可能であることが確認されました。今後は数か月かけて機能検証が実施される予定だということです。

StriXの打ち上げは2020年12月の「StriX-α」以来7機目で、いずれもElectronで行われてきました。Rocket LabによるStriXシリーズの打ち上げは今後も20機が予定されています。

関連画像・映像

【▲ 小型SAR衛星「StriX」の7機目を搭載して打ち上げられたElectronロケット（Credit: Rocket Lab）】

【▲ 今回打ち上げられた株式会社Synspectiveの小型SAR衛星「StriX」（Credit: Rocket Lab）】

【▲ 今回の打ち上げで使用されたElectronロケットのフェアリング。StriXのサイズに合わせるためカスタムタイプのフェアリングが使用された（Credit: Rocket Lab）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事 ロケットラボ、日本の民間宇宙企業の小型SAR衛星を打ち上げ ロケットラボ、QPS研究所の小型SAR衛星「クシナダ-I」を打ち上げ参考文献・出典Rocket Lab - Mission Success: Rocket Lab Launches Latest Satellite for SynspectiveSynspective - 自社7機目の小型SAR衛星、軌道投入に成功、アンテナの展開成功も確認