¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¡¢°¦¸¤¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼«Âð¤ä°¦¸¤¤¿¤Á¤Ëºî¤Ã¤¿ÎÁÍý
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç°é¤Æ¤¿²¼¿ÎÅÄ¥Í¥®¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¹©Æ£¡£¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡ÖÄí¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¼êºî¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·î4Æü¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç°¦¸¤¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ÖÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤â¤¦Äü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡£¤ª¶õ¤Û¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë°Å¤¤¤è¡£ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡£¤Ï¤ä¤¯¤ª¤¤¤Ç¡Ä¡×¤È°¦¸¤¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
°¦¸¤¤¿¤Á¤Ëºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ÷¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍ¼¿©¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¿©¤¤¤·¤óË·¥Á¡¼¥à½÷»Ò¡£¤ª°ò¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢·Ü¤Î¶»Æù¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢ÊÆ¤ò¤ª¤«¤æ¤Î¤è¤¦¤Ë¿æ¤¤¤Æ¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç°¦¸¤¤¿¤Á¤Ë¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Öº£¤Õ¡¼¤Õ¡¼¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ç®¤¤¤â¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤¢¡¼¥Þ¥Þ¤¯¤é¤¯¤é¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¡£¥Ó¥Ó¡¢ºÂ¤é¤Ê¤¤ã¤¢¤²¤Ê¤¤¡£¥ë¥ó¤«¤é¤Í¡£¾å¼ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡£¤Ï¤¤¾å¼ê¤À¤Í¡¼¡£¥Ó¥Ó¤Á¤ã¤ó¾å¼ê¤Ë¿©¤Ù¤ì¤ë¡©¤¢¡¼¤à¡£¤Ï¤¤¾å¼ê¡£¥¢¥à¤Á¤ã¤ó¤Ï¡©¤»¡¼¤Î¡£¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤Ë¤âµ¤¸¯¤¤¤·¤Æ¤ë¤´ÈÓ¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¤´ÈÓ¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢°Î¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë