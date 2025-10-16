ÅìÉð»ÜÀß½é½ÐÅ¹”¤·¤ó¤Ñ¤Á¿©Æ²” ¤ä ¾ÆÄ»·ÜÁÚºÚ”¤Ï¤Þ¤±¤¤” ¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¡ÖEQUiA±ÛÃ«¡×¤ËÅÐ¾ì¡ªÂè¶´ü¥¨¥ê¥¢10/29¥ª¡¼¥×¥ó¡¢ÅìÉðŽ¥±ÛÃ«±Ø
ÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó ±ÛÃ«±Ø¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤Î¹â²Í²¼¾¦¶È»ÜÀß¡ÖEQUiA¡Ê¥¨¥¥¢¡Ë±ÛÃ«¡×¤ÎÂè¶´ü¥¨¥ê¥¢7Å¹ÊÞ¤¬2025Ç¯10·î29Æü(¿å)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¿Íµ¤¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¹ç·×7Å¹ÊÞ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢±ÛÃ«±Ø¤ÎÍøÊØÀ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
±ÛÃ«±Ø¤ËºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¡ª¡ÖEQUiA±ÛÃ«¡×Âè¶´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÁ´ËÆ
¡ÖEQUiA±ÛÃ«¡×¤Ï2023Ç¯12·î¤ËÂèµ´ü¥¨¥ê¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡ÖÅìÉð¥¹¥È¥¢¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤Îºî¤ê¤¿¤Æ¹©Ë¼¡×¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à ToGo¡×¡Ö¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡×¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä6Å¹ÊÞ¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁý¾²¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê·Ú¤µ¤È¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Êµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤µ¤é¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÜÀß¤Ë¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÏÅ·Á³ÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤µû¤Î¹õÁ¥Íè¹Ò¡ª¡Ö¤·¤ó¤Ñ¤Á¿©Æ²¡×½é½ÐÅ¹¤Ç±ÛÃ«Ì±¤Î°ßÂÞ¤òÁÀ¤¤·â¤Á
Âè¶´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇºÇÂç¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ï´³ÊªÄê¿©ÀìÌçÅ¹¡Ö¤·¤ó¤Ñ¤Á¿©Æ²¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅìÉðÅ´Æ»¤Î»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤¬µÇ°¤¹¤Ù¤½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤ó¤Ñ¤Á¿©Æ²¡×¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾Æ¤µû¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÊÆ¡¢½Ð½Á¤Î¸ú¤¤¤¿½ÁÊª¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÄÒÊª¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÆÌò¤Þ¤Ç°ìÀÚÂÅ¶¨¤Ê¤·¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤è¤ê°Â¤¯¡¢¤è¤êÁá¤¯¡×Äó¶¡¤¹¤ë¿Íµ¤¤ÎÄê¿©²°¡£±ÛÃ«±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÁªÂò»è¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âËèÆüÄÌ¤¨¤ëÈ×ÀÐ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤·¤ó¤Ñ¤Á¿©Æ²¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âè¶´ü¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Ç¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÄÀË¤«¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡¢ÈëÅÁ¤Î¤¿¤ì¤¬¼«Ëý¤Î¾ÆÄ»¡¦·ÜÁÚºÚÀìÌçÅ¹¡Ö¤Ï¤Þ¤±¤¤¡×¡¢¡É¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡É¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¡¢¡É¤¦¤Þ¤¤¡¢¤ä¤¹¤¤¡¢¤Ï¤ä¤¤¡É¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿¡ÖµÈÌî²È¡×¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤ÎÀìÍÑÌÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¸µÁÄÌýÆ²¡×¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬Î®¤Î¤¦¤É¤ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤È¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂè¶´ü¥¨¥ê¥¢¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆÀìÌçÅª¤ÊÄê¿©¤Þ¤Ç¤¬Â·¤¤¡¢±ÛÃ«±Ø¥Ê¥«¤¬°ìÂç¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖEQUiA¡×¤Ã¤Æ²¿¼Ô¡©ÅìÉð¤Î±Ø¥Ê¥«ÀïÎ¬¤ÎÁ´ËÆ
¡ÖEQUiA¡Ê¥¨¥¥¢¡Ë¡×¤È¤Ï¡Ö±Ø¡×¤Ë¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¡Êquick¡Ë¡õ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡Êquality¡Ë¡×¤È¡Ö¥¨¥ê¥¢¡Êarea¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È¼ê·Ú¤Ë¼Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì½ê¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÛÃ«¤ò´Þ¤áÁ´17»ÜÀß¤¬Å¸³«¡£ÅìÉðÅ´Æ»¤Ï¡¢±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÅìÉð¤Î±Ø¥Ê¥«¡á¡ÈEQUiA¡É¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥â¥Ã¥È¥¿¥Î¥·¥¤¥¨¥¤Ø¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢º£¸å¤â¼çÍ×±Ø¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
¡ÖEQUiA±ÛÃ«¡×¤Ïº£²ó¤ÎÂè¶´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç´°À®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯½Õ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÂè·´ü¥¨¥ê¥¢¤Î¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±ÛÃ«±Ø¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖEQUiA ±ÛÃ«¡ÊÂè¶´ü¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×³µÍ×
Âè¶´ü¥¨¥ê¥¢¤Î³«¶ÈÆü¤Ï2025Ç¯10·î29Æü(¿å)¡£¾ì½ê¤Ïºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÌïÀ¸Ä®4-11¤ÎÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó ±ÛÃ«±Ø¹â²Í²¼¤Ç¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó605Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¿·¤¿¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¹ç·×7Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìÉð»ÜÀß½é½ÐÅ¹¤Î¡Ö¤·¤ó¤Ñ¤Á¿©Æ²¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆü¾ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê7Å¹ÊÞ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯½Õ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè·´ü¥¨¥ê¥¢¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤â¹µ¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÊØÍø¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë±ÛÃ«±Ø¤Ë¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
