サンズの主力ジェイレン・グリーンがハムストリング負傷のため開幕戦を欠場へ

10月15日（現地時間14日、日付は以下同）。フェニックス・サンズは、ロサンゼルス・レイカーズ相手に113－104で勝利し、3勝1敗でプレシーズンゲーム全日程を終えた。

チームは23日のサクラメント・キングス戦でレギュラーシーズンが開幕するのだが、主力の1人を欠いて開幕戦へ臨むことになった。レイカーズ戦の前に、ジョーダン・オットHC（ヘッドコーチ）は、ジェイレン・グリーンがブルックリン・ネッツと2試合をこなした「NBAチャイナゲームズ」でハムストリングのケガを悪化させてしまったと明かした。

グリーンは10日後に再評価するため、デビン・ブッカーと先発バックコートを務める予定だった男の開幕戦欠場が決定。グリーンは、今夏の大型トレードでヒューストン・ロケッツからディロン・ブルックスとともにサンズへ加入していた。

193センチ80キロのガードは、キャリア4年目の昨シーズンに平均21.0得点4.6リバウンド3.4アシストを記録。23歳と若く、爆発力も秘めている男は、今シーズン開幕から数試合を欠場することになるかもしれない。

今シーズンのサンズは、ブッカー、ライアン・ダン、ブルックス、マーク・ウィリアムズが先発入り予定。グリーン不在の期間は、グレイソン・アレンやロイス・オニールがスターター入りすることになりそうだ。