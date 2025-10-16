★人気テーマ・ベスト１０

１ 人工知能

２ レアアース

３ 半導体

４ 防衛

５ サイバーセキュリティ

６ 核融合発電

７ ロボット

８ 量子コンピューター

９ データセンター

１０ ペロブスカイト太陽電池



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「宇宙開発関連」が１４位となっている。



宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２１日にＨ３ロケット７号機による新型宇宙ステーション補給機１号機「ＨＴＶ－Ｘ１」の打ち上げを予定している。



ＨＴＶ－Ｘは、宇宙ステーション補給機「こうのとり」（ＨＴＶ）の後継機として、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）への物資輸送を担うとともに、将来の宇宙活動に向けたコア技術の獲得を目的とした輸送機。輸送能力を「こうのとり」の約１．５倍の５．８５トンに増強し、電源が必要な実験装置や冷凍庫などの物資にも対応可能だ。更にＩＳＳへの物資輸送を終えたあと、最長１年半の軌道上での技術実証プラットフォームとして活用され、将来のさまざまなミッションに対応可能なシステムを備えており、日本の宇宙開発の要のひとつとなる。



主な関連銘柄としては、宇宙空間を飛行するために必要な全機能が集約されたモジュール（サービスモジュール）の開発を担当した三菱電機<6503.T>、システム及び与圧モジュールを担当した三菱重工業<7011.T>、子会社の衛星推進系が推進モジュールに採用されているＩＨＩ<7013.T>など。



また、レゾナック・ホールディングス<4004.T>は今月３日、現在開発している宇宙線に起因する電子機器の誤動作（ソフトエラー）を低減する半導体封止材の評価実験をＩＳＳで開始すると発表。評価用半導体チップはＨＴＶ－Ｘ１に搭載される。



出所：MINKABU PRESS