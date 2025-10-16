連絡頻度より“SNSでの距離感”。男性の「本気度」の見極めポイント
「毎日LINEしてくれる＝本気」って、もう昔の話。今どきの誠実な男性ほど、SNSやLINEの“距離のとり方”に気を遣うものなんです。そこで今回は、SNSでの距離感で見抜く男性の「本気度」について解説します。
DMやコメントのやり取り以上に“リアルな会話”を大事にしているか？
本気の男性は、DMのやり取りより会って話す時間を重視します。SNSやLINE上で甘い言葉を並べるより、直接あなたの反応を見ながら関係を深めたいと思っているから。逆に、SNSではノリが良いのに会う約束を濁すタイプは“軽めの関係”を望んでいる可能性もあります。
SNSで“過度なアピール”をしていないか？
恋愛を見せびらかさないのも、実は誠実さの表れ。本気の男性ほど「２人の関係は自分たちだけのもの」と考える傾向があります。投稿のたびにハート絵文字を多用したり、あなたの写真を無断で載せたりする男性より、あなたのプライバシーを尊重できる男性の方が、あなたのことを想っているのは間違いないでしょう。
既読スルーやDM無視でも本気なケースがある
「返信がない＝脈なし」とは限りません。誠実な男性は、軽いノリで返すよりしっかり考えてから返信したいと思うタイプ。特に恋愛初期は、仕事や日常とのバランスを大切にして、女性を思いやることを優先していることも少なくありません。大事なのは、レスのスピードよりメッセージの中身です。
SNS全盛の時代だからこそ、“つながり方”に誠実さが表れるもの。連絡の頻度に一喜一憂せず、男性のSNS上での距離感や思いやり行動を観察してみてくださいね。
