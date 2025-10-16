太もも−３cmも夢じゃない！１日15回【下半身のたるみ解消が叶う】簡単エクササイズ
「運動しても下半身だけ痩せない」「太もものたるみが気になる」とお悩みの方におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ハムストリングスエクササイズ】。太ももの裏にある“ハムストリングス”を鍛えることで、脚の引き締めはもちろん、ヒップアップ効果も期待できます。ポイントは“裏ももを意識して動かす”こと。習慣化すれば、太もも−３cmも夢じゃないですよ！
ハムストリングスエクササイズ
（１）安定感のある椅子に両脚を乗せ、脚のつま先を天井に向ける
（２）一旦息を吸い、息を吐きながらかかとで椅子の座面をグッと押しながらお尻を浮かせ、浮かせたところで再び息を吸い、息を吐きながらお尻を下ろす
これを“１日あたり15回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹の筋肉に力を入れた状態で反動を使わずに実践すること」がポイントです。ぜひ習慣化してたるみのないスッキリ下半身に整えていきましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞