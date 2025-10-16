コアユニット DSLR XL50 RST

株式会社エツミは、Shimodaブランドのバックパック向けのインナーボックスを10月15日（水）に発売した。サイズによっては超望遠レンズの収納も可能。

新製品は、カメラ用バックパック「Shimoda Action X」シリーズに収納するための「コアユニットRST」シリーズ。3サイズが投入された。

いずれも従来のリアとサイドアクセス（RS）に加えて、トップアクセス（T）にも対応。バックパックの上部開口部から機材を取り出せるようになる。

耐衝撃性に優れた合成樹脂素材のEVAを採用し、薄型でありながら十分な保護性能を有するという。

また、ハンドル付きのカバーが付属する。

上面からの機材の取り出しに対応

ハンドル付きカバーが付属する

コアユニット ミラーレス XL30 RST

使用イメージ

コアユニット DSLR XL40 RST

対応バックパック：Shimoda Action X30v2 外形寸法：28×13×48cm 内形寸法：26×12×46cm 重量：0.64kg 価格：2万2,000円

使用イメージ

コアユニット DSLR XL50 RST

対応バックパック：Shimoda Action X40v2 外形寸法：28×16.5×52cm 内形寸法：26×15.5×50cm 重量：0.92kg 価格：2万6,400円

使用イメージ

対応バックパック：Shimoda Action X50v2 外形寸法：28×16.5×55cm 内形寸法：26×15.5×53cm 重量：0.95kg 価格：2万7,500円