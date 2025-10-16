超望遠レンズが収納できるShimoda製カメラバッグのインナーケース 上面から機材の取り出しが可能
コアユニット DSLR XL50 RST
株式会社エツミは、Shimodaブランドのバックパック向けのインナーボックスを10月15日（水）に発売した。サイズによっては超望遠レンズの収納も可能。
新製品は、カメラ用バックパック「Shimoda Action X」シリーズに収納するための「コアユニットRST」シリーズ。3サイズが投入された。
いずれも従来のリアとサイドアクセス（RS）に加えて、トップアクセス（T）にも対応。バックパックの上部開口部から機材を取り出せるようになる。
耐衝撃性に優れた合成樹脂素材のEVAを採用し、薄型でありながら十分な保護性能を有するという。
また、ハンドル付きのカバーが付属する。
上面からの機材の取り出しに対応
ハンドル付きカバーが付属する
コアユニット ミラーレス XL30 RST
使用イメージ対応バックパック：Shimoda Action X30v2 外形寸法：28×13×48cm 内形寸法：26×12×46cm 重量：0.64kg 価格：2万2,000円
コアユニット DSLR XL40 RST
使用イメージ対応バックパック：Shimoda Action X40v2 外形寸法：28×16.5×52cm 内形寸法：26×15.5×50cm 重量：0.92kg 価格：2万6,400円
コアユニット DSLR XL50 RST
使用イメージ対応バックパック：Shimoda Action X50v2 外形寸法：28×16.5×55cm 内形寸法：26×15.5×53cm 重量：0.95kg 価格：2万7,500円