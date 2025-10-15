ますます愛情が強まる。男性が嬉しく感じる「彼女のスキンシップ」
きっと男性の中には「恥ずかしいから」とあまり人前でのスキンシップを嫌がる人もいますが、お互いの愛情確認のためにも、彼氏の愛情をますます高めるためにも、適切なタイミングできちんとスキンシップをしていきたいところです。
そこで今回は、そんな人前でのスキンシップを嫌がるような男性であっても嬉しく感じる「彼女のスキンシップ」を紹介します。
優しいハグ
人前でのスキンシップを嫌がるような男性であっても、２人きりの時のスキンシップは嫌がらないはず。
実際、男性は彼女から優しくハグされるだけで、身体の温もりとともに優しさや愛情をダイレクトに感じられてキュンと感じてしまうところがあります、
なので、自分からハグを求めたり、彼氏と２人きりの時に不意をついて後ろからハグしたりなど、色々な場面でハグをしてみましょう。
頭を撫でてもらう
自分の彼女を始め、人前では常に気を張って男らしくあろうとする男性は少なくありません。
でも、本当は男性だって誰かに甘えたくなる瞬間があったり、褒められたいと思ったり瞬間があったりするもの。
そこでおすすめのスキンシップが彼氏の頭を撫でてあげること。
それだけで彼氏はキュンとなってしまうでしょうし、「彼女になら甘えられる」「彼女だけが自分を認めてくれる」という気持ちも生まれて、ますます彼女への愛着が強まっていくはずです。
自分からスキンシップをするのが苦手な男性であっても、意外とスキンシップされると喜ぶものなので、ぜひあなたの方から彼氏に今回紹介したスキンシップとともに愛情表現をするよう意識してみてくださいね。
