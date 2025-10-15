彼の機嫌ばかり気にしてしまう。“自己犠牲恋愛”から抜け出す方法
「怒らせたら嫌われるかも」「重いと思われたくない」などと感じて、彼の顔色ばかり見ていませんか？一見“思いやり”に見えるその行動、実は“自己犠牲恋愛”の始まりのサインです。そこで今回は、そんな“自己犠牲恋愛”から抜け出す方法を紹介します。
自分の気持ちより「彼の都合」を優先する
「彼が忙しいって言ってるから」「きっと彼は疲れてるから」と、会いたい気持ちを押し殺していませんか？思いやることは大切ですが、いつも彼中心で動いていると“都合のいい人”になりやすいもの。恋愛は対等であってこそ心地よく続く関係です。会いたい、寂しいという気持ちは、素直に伝えるようにしましょう。
「嫌われたくない」と真っ先に考えてしまう
「嫌われたくない」からと、男性に合わせるばかりで、気づけば自分の意見が言えなくなっていませんか？「我慢する＝愛情表現」ではありません。むしろ、何も言わないことで「彼女は何をしても怒らない」と男性から思われ、軽く扱われる原因になります。
「私さえ我慢すれば」がクセになっている
衝突を避けるために、自分を抑え続けると、次第に心が疲弊します。恋愛で大切なのは「無理せず一緒にいられる関係」を築くこと。男性に合わせる優しさも、時には“NO”を言える強さがあってこそバランスが取れます。「私さえ我慢すれば」という恋は、いつかあなた自身をすり減らしてしまうでしょう。
“愛される女性”とは、決して「我慢できる女性」ではありません。男性の機嫌より、まずは自分の心地よさを優先するように意識するだけで、恋はもっと穏やかで幸せな形に変わっていきますよ。
