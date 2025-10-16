BTSのV（ヴィ）、J-HOPE（ジェイホープ）、RM（アールエム）が、10月15日に韓国で行われたファッション誌『W Korea』による第20回乳がん認識向上キャンペーンイベント『LOVE YOUR W 2025』に出席した。

【写真・動画】BTS V、RM、J-HOPEが三者三様の爆イケなフォーマルルックで登場【動画】パーティで踊るBTS

■仲良く3人でハートを作るBTS V、RM、J-HOPE

3人はそれぞれ、個性豊かなフォーマルルックで登場。RMはBottega Veneta（ボッテガ・べネタ）のグレーのオーバーサイズなダブルスーツにサングラスを合わせて遊び心を加え、J-HOPEはLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のアーガイル柄のニットにノーカラーのツイードジャケットを重ねたスタイルだ。

そしてVはジーンズにネイビーのジャケットを合わせ、白いフリルシャツの胸元を大胆にオープン。Cartier（カルティエ）のジュエリーを重ね付けしている。レッドカーペットイベントでは3人が並んで登場し、一緒にハートマークを作って仲の良さをうかがわせた（投稿の2枚目）。Vは可愛らしく、顔に添えたダブルピースも披露している（11枚目）。

SNSでは、ドレスアップした3人の姿が「本当に美しい！」「爆イケで目の保養」「なんて王子様な衣装」「天国ってここやん？」「カッコよくて可愛い」「テテの胸元～！」「きらびやかな衣装に負けないくらい素敵」と反響を集めている。

■『LOVE YOUR W 2025』でノリノリのBTS