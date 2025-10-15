隠せてないはず。男性が無自覚に晒す「浮気中の証拠」とは
男性は浮気すると証拠を見せないように完璧に隠し通そうとするものですが、実際は完璧に隠すことなんてできないもの。
そこで今回は、男性が無自覚に晒す「浮気中の証拠」を紹介します。
離れたところでスマホを操作する
スマホを操作する時にわざわざ離れたところということが多いなら要注意で、おそらくスマホの画面を見られたくないということ。
なので、通話やLINEの履歴をチェックすることができるなら、連絡先が明らかに女性だったり、履歴を不自然に削除している形跡があったり、スマホの操作を終えて戻ってくる時の表情が緩んでいたりしたら、浮気相手と連絡を取り合っている可能性が高いです。
彼女の予定を細かく確認する
男性が詳細に彼女の予定を把握しようとしてくるなら、浮気のサインという可能性大。
もし怪しさを明らかに感じる場合は、嘘のスケジュールを教えた上で、男性の行動を詳細に確認してみましょう。
家を出るときに機嫌が良い
男性が家を出る時に妙に機嫌が良いなら、これから浮気相手の女性に会いに行く可能性があります。
しかも、その予定が仕事関連だったら、仕事に上機嫌で向かう男性はあまりいないので、浮気している確率はさらに上がるでしょう。
今回紹介した行動に心当たりがある上に、彼氏が何度も同じ行動を繰り返しているなら十分に注意してくださいね。
