【レポート】XG、ライブ配信イベント『#青いリアタイマクパ』で「HESONOO～！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

XGが登場するライブ配信イベント『#青いリアタイマクパ』が、マクドナルド公式TikTok、YouTubeおよびInstagramにて10月15日に開催された。

病気と向き合う子どもとその家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」支援を目的としたチャリティ活動、マクドナルドが青く染まる（※1）「青いマックの日」の特別サポーターを務めるXG。

当日は、XGのメンバーから「ドナルド・マクドナルド・ハウス」への温かいコメントやサポートへの想いが語られ、最後には「BLUE GALAXY SET（ブルーギャラクシーセット）」（※2）の購入特典となる、3種類を並べると繋がる特別デザインの壁紙についても発表が行われた。

※1：一部、装飾対象外の店舗もあり。

※2：「BLUE GALAXY SET」は、モバイルオーダー、マックデリバリー(R)サービス限定メニュー。募金付き、募金なしが選べる。

■XGメンバーが、月の上にある架空店舗「マクドナルド GALAXY店」に集合

『#リアタイマクパ（リアルタイムマックパーティー）』とは、ライブ配信イベントを通して、リアルタイムで推しと一緒に好きなメニューを食べながら、マクドナルドパーティをしているような気分を楽しめる配信イベント。XGの出演は、2025年2月、3月の出演に続き3回目。今回は、マクドナルドのチャリティイベント「青いマックの日」の特別サポーターとして「青いマックの日」特別版の『#青いリアタイマクパ』に出演した。

配信当日は、XGが月の上にある架空店舗「マクドナルド GALAXY店」に集合。XGが3組の「ケミ」（※コンビやトリオなどグループ内でのユニットを指す通称）に分かれ、メンバーが青いマックの日のために推しメニューをセレクトした、10月31日まで提供される期間限定セットメニュー「BLUE GALAXY SET」を食べながら、メンバーお気に入り宇宙人アバターの紹介や、XGメンバーによる「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の訪問動画が初公開された。

また、配信では視聴者がハートをタップして想いを届ける「TAP THE BLUE HEART」も実施。集まったハートは大きなハートバルーンとして、10月19日の青いマックの日の当日に「マクドナルド 中野セントラルパーク店」の店頭にてXGメンバーの等身大パネルと一緒に設置される（※3）ことも発表された。

※3：天候により、パネル設置が中止となる場合あり。

■GALAXY店には、ALPHAZ（XGファンの総称）を含むたくさんの宇宙人アバターの姿が

「青いマックの日」の世界観にマッチしたカラフルな衣装で登場したXGのメンバー。マクドナルドGALAXY店の「店長サン（MC）」に呼ばれて遊びに来たXGは「青いマックの日」のために特別仕様となった「マクドナルド GALAXY店」へ。「青いマックの日」についての説明のあと、CHISAが、配信中に子どもたちと家族を応援することができる「TAP THE BLUE HEART」についてコメント。ドナルド・マクドナルド・ハウスに想いを届ける象徴として、YouTubeの配信画面のハートが青いハートに変わり、押すたびに青いハートがどんどん増えていく様子を、XGと視聴者が一体となって体感した。

青を基調とした世界観のなか、あたたかい雰囲気で配信が進み、GALAXY店の中には、ALPHAZ（アルファズ。XGのファンの総称）を含む、たくさんの宇宙人アバターの姿が。「みんなでおいしくいただきマック！」の掛け声とともに、「BLUE GALAXY SET」を食べながらリアルタイムマックパーティーをスタートさせた。

宇宙人アバターを見てHARVEYは「みんなめちゃくちゃかわいい！」とうれしそうにコメント。XGもそれぞれ宇宙人アバターを作成し、配信を観ている視聴者から宇宙人ネームを募集。7人の宇宙人アバターを見た視聴者からは「みんな似すぎ！」「かわいい！」の声が続々とあがった。

配信の中で、MAYAの宇宙人ネームが「fire eater（ファイヤーイーター）」に決定。MAYAも「ファイヤーモチーフのキャラクターに合わせて、いっぱい食べそうなお顔もしているので、この名前に決めてみました！」とコメント。視聴者とともに交流を楽しんだ。

■ケミの個性が溢れる「BLUE GALAXY SET」のこだわりをそれぞれ披露

「BLUE GALAXY SET」の紹介では、JURINとCHISAが「わたしたちのセットは、ダブチ(R)にシャカチキのチェダーチーズ味というチーズづくしとなっております！」とお茶目にコメント。キュートにハートポーズをしながら「チージュ！」のポーズも披露した。

HINATA、HARVEY、JURIAは「注目は、なんといっても、この炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ！ 甘いものラブな JURIA おすすめプチパンケーキ！ ナゲットとポテトもあるので、3人でたくさん楽しめちゃいます！」と、盛りだくさんなセットを紹介。ひと口食べると「おいしすぎる！ しみる～！」とケミでつくったセットを楽しんでいた。

MAYAとCOCONAは「わたしたちの好きを詰め込んだセット！ MAYAがレッスンの帰りにいつも買っていた大好きなビッグマック(R)！ そして、辛いものが大好きなCOCONAがおすすめするスパチキです～！」と、セットのこだわりを語った。MAYAは「レッスン帰りを思い出す！」と思わず発言していた。

募金付きも選べる「BLUE GALAXY SET」についてCHISAは「マック食べて、応援もできるなんてダブルでうれしい！」と笑顔でコメント。そして、地球上のみんなもBLUE GALAXY SETを楽しんでいる写真を見て、「こんなにもたくさんの人が楽しんでくれているんだ！ みんなありがとう！」と感謝を伝えた。

■XGがそれぞれお気に入りの宇宙人アバターを紹介

続いて、XGの7人がそれぞれお気に入りの宇宙人アバターを紹介。宇宙人が選ばれるドラムロールの段階から大盛り上がりとなった。後ろで一緒に参加している宇宙人アバターにもメロメロの様子だ。

お気に入りの宇宙人アバターの紹介では、JURINは「お顔だけじゃなくて色合いが素敵！ それぞれ名前のセンスも抜群ですね！」コメント。HINATAは「目がダイヤになっていたり、脚が長かったり、みんな個性的なかわいさ！」と個性溢れる宇宙人アバターを紹介した。

JURIAは「主人公感がすごくてめっちゃかわいい！ メガネもかけていてファッションセンスも最高！」と細かいポイントまで注目して、お気に入りのアバターをチョイス。MAYAは、視聴者からのコメントに対して「宇宙人のライブ会場っていうコメントもあるね！ いろんなキャラクターがいっぱいいて、しゃべっているのもALPHAZに聞こえていたらいいな！」と笑顔で回答した。

そして、宇宙人アバターとの交流を楽しみながら「XGのドナルド・マクドナルド・ハウスツアー」の様子を公開。3チームに分かれてドナルド・マクドナルド・ハウスの中をツアーしてきた様子をVTRで視聴後、JURINは「お部屋の中が手作りのものがいっぱいで、ここが本当におうちなんだな、とあたたかい気持ちになりました」と感想を語った。

COCONAは「キッチンとリビングに行ったんですが、リビングだけにテレビがあって、みんなの交流の場にするためでもあるという工夫がすごく素敵で、感動しました」と印象的だった場所をコメント。

ＭAYAは「テレビの下にあったドナルド・マクドナルド・ハウスへの応援メッセージのノートを読みながら、自分も泣きそうになって、すごく力をもらいました」と話した。

また、JURINからは「ドナルド・マクドナルド・ハウスが、100パーセント寄付で成り立ってるってことは、私たちがプロデュースした『BLUE GALAXY SET』も役立ってるんだね！」と、改めて期待感をコメントした。

■「HESONOO！」の合図で、全員で青いハートをタップ

配信も終盤に差し掛かり、BLUE HEARTが多く集まっていることに驚くXG。集まった青いハートはバルーンとなって、青いマックの日当日に「マクドナルド 中野セントラルパーク店（東京都中野区)」に届くことも伝えた（※荒天時は中止の場合あり）。

そしてXGが円陣を組む際の掛け声であり、つながりを表す「HESONOO！」の合図とともに、ハートをタップすると、どんどん大きくなるBLUE HEART。無事に届けられると、CHISAは「みんなの想いが届きました！ ありがとう！」と感謝の気持ちを伝え、さらに、XGと宇宙人アバターとのスクショタイムも行い、特別な瞬間を写真に残した。

そして最後にあらたなニュースとして「BLUE GALAXY SET」を10月16日以降に購入すると、XGのケミ壁紙がもらえることを発表。視聴者からは「絶対ほしい！」「全部ゲットするね！」というコメントが書き込まれていた。

配信の感想としてJURINは「この時間を通して、ドナルド・マクドナルド・ハウスの皆さんに少しでもパワーと愛をお届けできていたらうれしいです！」とコメント。

CHISAも「みんなとこの時間を過ごせたのもハッピーになったし、あたたかい気持ちになりました。みんながつくってくれた宇宙人アバターと一緒の時間を過ごせて、本当に楽しかったです！」と『#青いリアタイマクパ』を楽しんだ様子を語った。

こうして、XGのメンバーそれぞれのコメントとともに、あたたかい空気に包まれながら配信は締めくくられた。

10月15日の『#青いリアタイマクパ』内で公開された、XGのメンバーが「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を訪問した動画は、10月16日より、青いマックの日特設サイトにて期間限定公開中。ぜひチェックしよう。

■「青いマックの日 × XG」 オリジナル壁紙を配布

10月1日より、#青いリアタイマクパ特設サイトから「青いマックの日 × XG」の限定オリジナル壁紙が配布されているが、さらに、10月16日からは、第二弾として、マクドナルド公式アプリ内の特設サイト「GALAXY STATION」からエントリー（初回のみ）後、公式アプリからモバイルオーダー・マックデリバリーサービスで「BLUE GALAXY SET」のうち各メンバーのセットを1回以上、注文・購入すると、当該メンバーの特別版の壁紙がダウンロード可能となる企画がスタート。本壁紙は、ケミ別に分かれた全3種となっており、3つの壁紙を合わせると、ひとつのつながる画となるスペシャルな特典となっている。

■【画像】『#青いリアタイマクパ』の様子

■関連リンク

「青いマックの日」特設サイト

https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/local/aoimc/

#青いリアタイマクパ特設サイト GALAXY STATION

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/bluegalaxystation

マクドナルド公式 SNS

X

https://x.com/McDonaldsJapan

YouTube

https://www.youtube.com/user/whatsupmcdonalds

TikTok

Instagram

https://www.instagram.com/mcdonaldsjapan/

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/