本気？遊び目的？マッチングアプリで男性の“誠実度”を見極める方法
マッチングアプリで出会いを探す際、「やり取りは続くのに、なんだか違和感」「この人、本気で私に興味あるの？」と感じらことありませんか？恋愛目的を装いながら、実は“遊び目的”の男性も少なくないのが現実。そこで今回は、マッチングアプリで男性の“誠実度”を見極める方法を紹介します。
返信は早さよりも“中身”に注目
誠実な男性は、質問に丁寧に答えたり、あなたの話を覚えていたりなど、返信スピードよりも内容の濃さを重視する傾向があります。一方、「今日何してる？」など軽いやり取りばかりで会話が浅い男性は、同時進行で複数の女性とやり取りしている可能性も。テンプレ返信ばかりなら、本気度は低めです。
“夜の誘い”が早すぎないか
マッチング直後から、「飲みに行こう」「夜ご飯どう？」と夜に約束を取り付けようとする男性は要警戒かもしれません。誠実な人ほど、信頼関係を築く前に距離を詰めようとはしません。数日〜数週間のやり取りを経てから「ランチ」や「カフェ」など、オープンな場所を提案してくる男性は、本気であなたを知ろうとしている証拠です。
話す内容に“未来”があるかどうか
誠実な男性は、「今度〇〇行ってみたいね」など、自然と未来を想像させる話題で次につなげようとするもの。一方、今日や明日の予定しか話さない男性は、長期的な関係を考えていない可能性が高いです。会話の中に“あなたと先を見たい気持ち”がにじむかどうか、さりげなくチェックしましょう。
恋活や婚活が手軽になった今こそ、“誠実さ”を見抜く目が恋の明暗を分けます。焦らず、あなたの時間や心を大切にしてくれる男性かどうかをしっかり見極めていきましょうね。
