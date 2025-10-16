雑誌『non-no』の公式SNSにて、向井康二（Snow Man）の人気連載「コージネート」第7弾のビジュアルが公開された。向井は10月20日発売の『non-no』12月号増刊で表紙も飾っている。

【画像】向井康二の“インテリ”風コーデ／『non-no』表紙ビジュアル／私服ショット

■ぬくもりと知性をまとったニットコーデの向井康二

向井は、ざっくり編まれたチャコールグレーのケーブルニットにチェック柄のシャツを重ねたレイヤードスタイル。白のパンツを合わせ、柔らかな前髪をおろしたふんわりヘアに、細フレームの丸みを帯びたメガネをプラスした。茶色の瞳をのぞかせ、手を頬に添えながら木目の壁に寄りかかるその姿には、知的で優しげな空気が漂っている。

解禁直後から、SNSでは絶賛の声が殺到。「メガネ康二最強すぎる」「ぶっ刺さるビジュ」「理想のタイプ」「メロすぎる」「大学のキャンパスで出会いたい」「前髪とメガネで顔の小ささが際立ってる」「破壊力やばい」「子犬みたい」といった声が寄せられている。

なお、投稿では「表はスタイル抜群な全身ver.、裏は猫耳ポーズもあるクローズアップver.の厚紙ピンナップもお見逃しなく！」との紹介も。大人っぽさとお茶目さ、そのギャップにも注目が集まる。

■向井康二『non-no』12月号増刊表紙

■“Snow Manのおしゃれ番長”といわれる向井康二の私服ショット

