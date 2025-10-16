ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「今年日本に上陸 ステーブルコイン」。

経済部・民間キャップの後閑駿一記者が解説します。

◇ ◇ ◇

"ステーブルコイン"という言葉、耳慣れない方も多いと思いますが、「ステーブル」とは、英語で「安定した」という意味で、法定通貨などで資産を担保して、その価値を安定させるように設計された電子決済手段の1つとして、いま、世界で広がっているんです。

■ステーブルコインとは 電子決済手段の1つ

日本でも、今年秋に円を資産として担保する初めてのステーブルコイン「JPYC」の発行が始まる予定で、今後さらに身近なものになる可能性を秘めています。

――ステーブルコイン、私も初めて聞いたんですが、これは、ビットコインなどの仮想通貨と呼ばれていた暗号資産のようなものなんでしょうか？

似たイメージをもたれると思いますが、両者には違いがあります。

■仮想通貨、暗号資産との違い

ビットコインなどの暗号資産は、担保となる資産がなく、価値が上がったり下がったりする価格変動が大きいのに対し、ステーブルコインは、基本的にドルなどの法定通貨を資産として担保しているため、価格変動がほとんどありません。

そのため、暗号資産が投資の対象となる一方で、ステーブルコインは、日常の支払いや送金などに適しているとされています。

金融庁も、暗号資産とは明確に区別して法整備を進めています。

――ステーブルコインが日本でもさらに使えるようになると、どんな利点があるんでしょうか？

ステーブルコインを使用すれば、銀行などを介することなく海外への送金が可能になるので、わずかな手数料で、国外にいる留学生や、家族などへの送金をできるようになります。

■ステーブルコイン 利点は？

「JPYC」は、当面の間は発行などに関する手数料をゼロにするとしていて、既存の電子マネーで発生している店舗への手数料などが抑えられることも利点の1つです。

今後は、クレジットカードでの決済にも使えるようになるほか、給料をステーブルコインで支払うことを検討している企業も出てきているということです。

■海外での広がりは？

――そんなステーブルコインですが、海外ではどのように広がっているんですか？

現在、アメリカでは、トランプ大統領がステーブルコインを推進していて、すでにドルと連動するステーブルコインを2300億ドル以上日本円で34兆円を超えて発行しています。

また、G7＝主要7か国の大手銀行のグループは、ドルやユーロ、円などG7内で使われている通貨を資産として担保したステーブルコインの発行に向け検討を始めていて、世界でステーブルコインをめぐる動きが加速しています。

金融庁の関係者も、「競争を通じて、利便性が高く低リスクで決済ができる社会になっていくことを期待している」と話しています。

■普及に向けた課題は

――世界では急速に広がりを見せているようですが、普及に向けた課題も？

ステーブルコインは、誰が所有し、何に使ったのかなどのデータがひも付けられるものの、世界では、マネーロンダリングなどの違法取引に使われるケースが散見されていて、違法取引を防ぐための規制が急務となっています。

また、現状の日本での規制だと、1日の間に発行できるのは100万円分のみなので、個人や小規模事業者にとっては十分でも、大手企業が決済に使うのは現実的ではないのが実情です。

「JPYC」の関係者は、「今後3年で10兆円の発行を目指していて、できるだけ早期に無制限での発行ができるようにしていきたい」としています。

――最後にこのニュースを通じて、後閑記者が一番伝えたいことはどんなことでしょうか

今後、電子決済の手段が多様化していく中で、ステーブルコインが主流となる可能性が否定できない以上、日本としても世界的な潮流に乗り遅れないように対応していく必要があります。

一方、新しい制度の導入においては、悪用する動きが出てくる可能性が高いので、当局による厳正な規制と監視が求められると思います。電子決済のあり方をめぐる動きは今後の最重要課題の1つとなりそうです。