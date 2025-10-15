口だけだと思ってない？彼がキスする場所でわかる【愛され度チェック】

写真拡大


彼氏はあなたのどこにキスをしてくれますか？

実はキスをする場所によって、彼氏の深層心理や彼氏からの愛され度がわかります。

これから４つのパターンを紹介しますので、参考にしてみてください。

唇にキスをする場合


まずは鉄板といえる唇へのキス。

もちろんあなたに対して、愛情を伝えたいときにします。

耳元にキスをする場合


あなたは彼氏から、耳にキスされたことがあるでしょうか。

実はいろんな意味が、そのキスに込められています。

例えば、あなたのことがまるでペットのように愛おしいと、そう思っているときにしてくることが多いです。

喉元にキスをする場合


彼氏から喉にキスをされた場合、彼氏から絶対に手放したくないと思われている可能性が高いです。

そのため、かなり強い愛情と独占欲を持っているといえるでしょう。

あなたのことを完全にひとり占めしたい証拠なので、今後も彼氏から愛され続ける存在になります。

腰にキスをする場合


時には顔周辺から離れて、腰にキスをしてくるケースもあります。

実は喉にキスをするのと同じで、あなたを他の人に渡したくないという気持ちが込められていることも多いです。

どのキスも基本的には、愛されていると見て間違いないので、ぜひ覚えておいてくださいね。

🌼あなたはどっち？男性が思う「上手なキス」と「下手なキス」の違い