小泉進次郎、『ドラクエ』生みの親・堀井雄二氏と2ショット「メタルスライムのこととか語ってしまった…」
小泉進次郎農相（44）が15日、自身のインスタグラムを更新。ゲーム『ドラゴンクエスト』の生みの親であるゲームデザイナー・堀井雄二氏との2ショットを公開した。
【写真】「カッコいいなぁ」小泉進次郎＆『ドラクエ』堀井雄二氏の2ショット
小泉氏は「ドラゴンクエストの生みの親、堀井雄二さんと。ドラクエにハマった学生時代を思い出してついつい堀井さんにメタルスライムのこととか語ってしまった…」とつづり、リラックスした雰囲気で肩を寄せほほ笑む2ショットがアップされている。
続けて「日本の文化・コンテンツ産業の海外展開で最大の稼ぎ頭はゲームです。国もしっかり後押ししてまいります。ご紹介してくれた古川なおき衆議院議員、ありがとうございました！」と、堀井氏との対面が叶った経緯を明かし、古川氏に感謝を述べていた。
この投稿に「進次郎さんもドラクエなされてたんですね〜」「素敵なツーショットですね」「カッコいいなぁ」などの反響が集まっている。
