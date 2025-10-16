石原さとみ、超本気のクイズコーナーに苦笑い “「あれ」とは？”の質問に見事正解
俳優の石原さとみ（38）が16日、都内で行われた花王『ファブリックケア新製品発表会』に参加した。
【動画】石原さとみ、“お色気作戦”でクイズの答えを引き出す！？
石原は、この日真っ赤なドレス姿で登場。デコルテラインを惜しげなく披露し、MCから“ステージに花が咲いた”と声を掛けられると石原は「ありがとうございます」と照れながら返していた。
新製品である柔軟仕上げ剤ブランド「ハミングフレア」のビーズ型洗たく用香りづけ剤『ハミングフレア アロマビーズ』に関するクイズコーナーも実施。石原はイベント前にヒントをもらおうとしたが「スタッフの皆さんが教えてくれなかった」と苦笑い。同製品が「何種類の香料が使われているのか」というクイズに石原は「たくさんの花がパッケージにあるし…。30種類？」と答えた。ただ直後に「（正解を）超えたらマズい？」と苦笑いを浮かべ、会場には笑いが起きた。正解は「50種類」で、石原は「え？50種類？多いですね。お花ですか？」とガチで驚きながら、花王の担当者に確認していた。
さらに、溶けやすい製品が「洗たくの際によく使う『あれ』とも一緒に使えます。『あれ』とは？」というクイズが。「洗たく〇〇って何かありましたっけ？」と推理しながら「洗たくネット！」と回答。正解を導き出して関係者からは大きな拍手が起きていた。
新製品は11月に発売。石原は新製品のテレビCMイメージキャラクターを務める。
