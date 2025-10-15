なんで分かってくれないの？“恋の感じ方”が男女で異なるポイント
恋人同士になると「どうして分かってくれないの？」と感じる瞬間があるはず。でも、男女では“恋の感じ方”そのものが違うんです。彼が冷たく見えたり、あなたの気持ちが伝わらなかったりするのは、決して愛情がないからではなく、感じ方や表現の仕方が違うだけ。そこで今回は、そんな“恋の感じ方”の男女差について解説します。
女性の心は体調とセットで動く
女性はホルモンバランスや体調の変化に感情が左右されがち。生理前や肌荒れが気になる日は、些細なことでイライラするのも自然なことです。一方で、男性は体調に左右されにくく、いつも同じテンションで接する傾向があるため、女性の態度に「機嫌が悪くなった」と感じてしまいます。
愛情は“言葉と行動”で実感したい
男性は「好きって言わなくても伝わるでしょ」と思う傾向が。一方で、女性は“つながり”や“共感”を重視するところがあります。なので、たった一言でも男性から「大丈夫？」「おつかれさま」と声をかけてもらえないと、不安から心の距離もじわじわ広がってしまうでしょう。
言わなくても察してほしい
「大丈夫」と言いつつ心の中では“察してほしい”と願うのが女性心理。遠回しな言葉の裏に隠されたサインを男性が見落とすと、距離が離れていきやすくなります。ただし、男性は「言ってくれなきゃわからない」と思う傾向があるので、素直に伝える努力も必要です。
男女の感じ方の違いを知ることが、恋を長続きさせる第一歩。男性には素直に「今日は甘えたい日かも」などと言葉で感情を伝えることが、関係キープの重要なカギになりますよ。
