福島、秋田両県で１５日夜から１６日朝にかけて、クマによる人的被害が相次ぎ、男女５人がけがをした。

いずれも意識はあるという。

福島県では１６日に３人が負傷した。午前２時半頃、喜多方市山都町相川の国道４５９号で、市内の６０歳代男性がクマにかまれるなどして顔や右手にけがを負った。喜多方署によると、現場は山あいの歩道で、男性はＪＲ山都駅方向に１人で歩いていたという。

昭和村下中津川の村道では午前５時４０分頃、近くの５０歳代男性が左手の甲を３か所かまれた。会津坂下署によると、男性は自宅から新聞を取りに外に出たところでクマに遭遇し、逃げる際に背後から襲われた。

午前６時２０分頃には、会津若松市大戸町芦牧の市道で、原付きバイクで出勤中の市内の４０歳代男性が、路上にいた３頭のクマを避けようとして転倒。会津若松署によると３頭は親子とみられ、親グマらしき１頭（体長約１メートル）に襲われて顔などに軽傷を負った。

秋田県内では１５日午後９時半頃、秋田市手形の秋田大に隣接した市道で、犬の散歩中だった６０歳代の会社員男性が頭や顔などを負傷した。１６日朝には、大館市内で８０歳代女性が負傷したと家族から１１９番があった。