“1万円切り”の3ポケットショルダーに注目 ーハイコスパ部門ー【GoodsPressカバン＆リュック大賞2025】

時に仕事の相棒となり、時にファッションのアクセントともなるカバンやリュック。日々、使うものだからこそ、しっかりしたものを選びたい。

そこで本誌が、カバン＆リュックに造詣の深いスタイリストやロフトのバイヤーさんたちと一緒に“本当にいいモノ”をセレクトし、全6部門のなかから、自信を持って推薦できる計36型のアイテムを厳選した。カバン＆リュックを新調する際に参考となる、実用性やデザイン性を兼ね備えた理想の逸品が見つかるはず！

＜選考委員＞

スタイリスト

平 健一さん

ファッションからアウトドアやインテリアまで網羅し、最近は車メーカーやアウトドアブランドやファッションブランドのモノ作りやアドバイザーなど守備範囲は多岐に渡る

スタイリスト

添田和宏さん

ファッション誌・モノ誌・俳優・ブランドルック・広告・ミュージシャンと幅広い分野で活躍中。 今月は上記分野全てのお仕事をコンプリート！

ロフト

阪田智思さん

トレンド感あふれるアイテムから実用的なものまで、多種多彩なバッグを扱うロフトの商品本部文具雑貨部バイヤー。 本企画のビジネス部門にて回答

ロフト

小林幸司さん

ロフトの商品本部バラエティ雑貨部バイヤー。 今回、トラベル部門、デイリーユース部門、ハイコスパ部門、ハイスペック部門にて回答。日々、さまざなカバンにふれているので目利きには定評あり

GoodsPress 編集部

増子剛史

カバン＆リュックは本誌記事を参考に、バックの新調を考え中。現在は、2〜3泊程度の国内旅行用に、手ごろなキャリーケースが気になるところ

＆GP 編集部

若澤 創

モノ情報の総合ニュースサイト「＆GP」にて、ファッション、美容、時計、カバンに関する企画を主に担当。 展示会や発表会にも数多く足を運んでおり、守備範囲の広さはピカイチ

ーハイコスパ部門ー

まざまなカテゴリーを設けた今回の特集だが、実は最も審美眼が問われるのがハイコスパ部門だ。なぜなら、値段の手頃さに惹かれても、使ってみると耐久性や収納力に不満を覚えることが少なくないからである。安物買いの失敗は、誰しも一度は経験したことがあるだろう。

そんな人に朗報。今回のラインナップは、価格を抑えながらも大容量だったり、背負い心地に優れていたり、小さくたたんで持ち運べたりと、日常生活における“欲しい”機能をしっかり備えている。ロフトのバイヤー·小林氏も「耐久性やポケットの使いやすさなど、価格以上に機能が充実したバッグが目立った」と語るように、“安いから”ではなく、“使えるから”選ばれるバッグが揃った。

コスパの真価は、日々の暮らしのなかでいかに寄り添ってくれるか。今回セレクトされたバッグたちはいずれも、その点で確かな実力を備えており、“1万円以下”という枠を超えた満足度を約束してくれるはずだ。

【大賞】

必需品がまるごと収まる縦横自在の3ポケット

YOSEMITE STRAP

「YOSEMITE PHONE CASE BAG」（7700円）

以前スマホを落としてからというもの、頑丈なヨセミテストラップにこのケースバッグを組み合わせるのがすっかり定番に。スマホ以外にもいろいろ入るので重宝しています！（GoodsPress増子さん） スマホはもちろん、財布や鍵などの小物類をひとまとめにできます。それに加え、メッシュ下のリフレクター素材のおかげで、仕事帰りに夜道を歩くときも安心感があります（スタイリスト平さん）

必要最低限の荷物だけで出かけたいとき、ポケットだけでは少々心もとない。 そんなときに重 宝するのが、このショルダーバッグだ。スマホ用のメイン収納に加えてポケットが2つあり、見た目以上の収納力を発揮する。サイズ：W13.5×H19×D2cm

▲縦でも横でも持てる仕様。ゆえに、シーンや服装に合わせられるだけでなく、単純に自分の好みに応じて持ち方を選べるのがうれしい

▲YOSEMITEカラビナが 付 属しているので、キーホルダーのように鍵をつけたり、お気に入りのグッズを組み合わせたりもできる

【スマート分別賞】

旅先の洗濯物は防水バッグに一旦キープ

Matador

「パッカブルランドリーバッグ」（4400円）

旅行や出張先で困るのが洗濯物。でもこのランドリーバッグがあれば、きれいな服と汚れた服をスマートに分けられるので、長期でも短期でも欠かさず持っていきます（スタイリスト平さん）

最大30Lまでの汚れ物を収納できるマタドールの大容量ランドリーバッグ。防水生地なので、濡れた服を入れても他の荷物を汚さずに済むのがうれしい。また、デュアルクリップ付きで吊るして使えるのも地味に便利。サイズ：W44.5×H50.8cm、収納サイズ:W14cm×H15cm×D4cm

▲本体をくるっと畳んでポケットに収めれば、荷物の隙間にすっきりイン。必要になるまでは存在を感じさせないスマートさが魅力

▲小さく収納するときに使うポケットは、洗剤やコインランドリー用の小銭など“洗濯まわりの小物”を入れておくのにうってつけ

【タフ＆ライト賞】

荷物を放り込んで即出発、軽くてタフな3WAY

コブマスター

「COB-CR PKB SQUIRE SHOULDER」（4290円）

ポップで柔らかな色合いも魅力ですが、ナイロン素材の質感がよく、高見えするのも◎。機能性や多彩な用途など、金額以上の満足感を得られるので、カラバリで揃えたくなります（スタイリスト添田さん）

想定外に荷物が増えた“あと少し”にちょうどいい。ざくっと放り込めて、畳めばポケットサイズ。コーデュラ シルナイロンのタフさと軽さで、手持ち·肩掛けはもちろん、くるっと巻けば簡易ドライバッグにもなる3WAYだ。サイズ：W41cm×H41cm×D12cm

▲肩掛けすれば、自転車移動や街歩きにもすんなりフィット。軽快で丈 夫なつくりゆえ、普段使いから旅先まで気兼ねなく持ち出せる。

▲インビスタ社製のコーデュラナイロンにシリコンを染み込ませることで、もともとの耐久性に加えて防水性と撥水性が加わった

【仕分けの達人賞】

アレがない！は10ポケットで解決

ロングス

「NORDACE Siena Pro ショルダーバッグ LG101」（9350円）

一見シンプルなショルダーバッグですが、実はポケットがとても多くて、荷物がすごく整理しやすいんです。しかも肩ひもが太めなので、重さが気になりにくいのもポイントです（ロフト小林さん）※ロフトでは一部店舗のみ取り扱い

アレをすぐに取り出したいのに、気づけばバッグの中で迷子…。そんな悩みを解決してくれるのが日本限定モデルの本作。合計10個のポケットで荷物の居場所がきちんと決まり、探すストレスから解放されるはず。サイズ：W30×H26×D14cm

▲内部にはRFID対応ポケットを搭載。キャッシュレス決済が当たり前の今、スキミングからカードを守ってくれる安心感は大きい

▲メイン収納にはボトルホルダーを搭載。外側サイドポケットと合わせて、傘やドリンクなど細長いアイテムを多数収められる

【お値打ち発見賞】

仕事も遊びもこれひとつ、365日頼れる隠れた名品

UNIQLO

「マルチポケットバックパック」（4990円）

マルチポケットの名にふさわしく、外側と内側あわせて6つのポケットでPCやボトル、小物まできちんと整理できる。なかでも背面ポケットは秀逸で、電車内や移動中でも必要な荷物にサッとアクセス可能。

マルチポケットの名にふさわしく、外側と内側あわせて6つのポケットでPCやボトル、小物まできちんと整理できる。なかでも背面ポケットは秀逸で、電車内や移動中でも必要な荷物にサッとアクセス可能。サイズ：W28.5×H47cm×D14cm

▲ショルダーストラップはカーブ形状で肩に自然に沿う仕様。内側にはクッションも入っているので、長時間背負っても疲れにくい

▲メイン収納には15インチまで対応するPCスリーブを装備。なお、容量はたっぷり24L。オン·オフ問わず活躍してくれるだろう

