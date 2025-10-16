内田雄馬、豪華家族ショット公開 内田真礼・石川界人・日高里菜集結で「夢の勢揃い」「情報量多い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/16】声優の内田雄馬が10月15日、自身のInstagramを更新。豪華な家族写真を投稿し話題となっている。
【写真】内田雄馬「夢の勢揃い」姉＆妻との3ショット
雄馬は「ライブ見に来てくださった皆さま。撮れた人と」と綴り「＃親友義兄さん ＃レーベルの弟 ＃姉さん ＃奥さん」などのハッシュタグとともに複数の写真を投稿。1枚目では声優の千葉翔也を交えて、義兄の声優・石川界人との3ショットを投稿。また、2枚目の写真では雄馬と妻で声優の日高里菜、そして姉で声優の内田真礼と3人のショットも投稿している。
この投稿にファンからは「豪華すぎる」「夢の勢揃い」「ファミリー愛」「大切にされてる」「情報量多い」「最強一族」と反響を呼んでいる。
雄馬の姉である真礼は、9月30日に石川との結婚を発表。雄馬と石川は義理の兄弟という間柄になる。また、雄馬は2024年に日高と結婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆内田雄馬、家族写真を投稿
◆内田雄馬の投稿に反響
