°æ¾å¾°Ìï¤Ï¡Ö¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á¤¬»¿¼¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾¡¤Ä¤Í¡×¤Èà³Î¿®á
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á¡Ê£·£°¡Ë¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢£¹·î¤ËÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ò²¼¤·¤¿°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ñ»Ö·ø»á¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÄ©Àï¼Ô¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¼ê¿ô¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÀîÅç³Ô»Ö»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢±¦¥Õ¥Ã¥¯¤È¤«¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¤«¡£¾°ÌïÁª¼ê¤¬¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾°ÌïÁª¼ê¤ÎÀïÎ¬¡¢ºîÀï¾¡¤Á¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¶ñ»Ö·ø»á¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÁê¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¤¡¢¥¿¥Õ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅÓÃæ¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢È½ÃÇÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡×¤È²þ¤á¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢°æ¾å¤ÎÂ¸ºß¤¬ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¸«¤¿¤é¡£¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤è¡¢°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡£¤³¤ÎÀè¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤è¡£½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¡£¤É¤ì¤À¤±Àï¤¤È´¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¾¡¤ÁÈ´¤¯¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤è¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾¡¤Ä¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£