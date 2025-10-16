浅野ゆう子、93歳誕生日迎えた母親との2ショット公開「どことなく似てる」「チャーミング」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】女優の浅野ゆう子が10月15日、自身のInstagramを更新。93歳の母親との2ショットを公開した。
【写真】浅野ゆう子「どことなく似てる」93歳母親顔出し
浅野は「本日母が93歳の誕生日を迎えさせていただきました！」と報告し「お母さん93歳！お誕生日おめでとう！」と祝福。「93歳も元気で楽しく幸せな年になりますよう…あなたの娘もお母さんと一緒に楽しく過ごせるよう励みます！」とメッセージを綴り、ピンクと赤の薔薇で「93」の文字が作られたフラワーアレンジメントを手にした母親とそれに寄り添う自身の2ショットを公開した。
また、同じように年齢の文字がバラで作られたフラワーアレンジメントを手にした90歳から93歳までの母親の写真も紹介した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「とても若々しいお母様」「可愛らしい」「チャーミング」「どことなく似てる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
