¡¡²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤ÂçÎ¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡½¡£¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤à¡¢Âè7Éô¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ëºäÅÄ¾¸ã¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥êÌò¤Î°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ò°¦¤·¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¡È¥¸¥ç¥¸¥ç¡É¤Ë¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤È¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¡£ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ç®¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤¦É½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡È¿·¤·¤¤¥¸¥ç¥¸¥ç¤ÎËë³«¤±¡É¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢Æó¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºäÅÄ¾¸ã¡õ°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤¬¸ì¤ë¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ
¢£¡È¿·¤·¤¤¥¸¥ç¥¸¥ç¡É¤ÎËë³«¤±¡½¡½¥ì¡¼¥¹¤¬À¸¤àÇ®¶¸
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤Î¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡©
ºäÅÄ¡§Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Í§Ã£¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ò¸«»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¡Ê¸¶ºîÂè1Éô¡Ë¤«¤éÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ØÀïÆ®Ä¬Î®¡Ù¡Ê¸¶ºîÂè2Éô¡Ë¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡£¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ó¤À¤è¥©¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·¿ÇË¤ê¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¼ç¿Í¸øÁü¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é´°Á´¤ËºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ºÂ¾å¡§ËÍ¤âÃæ³Ø¤«¹â¹»¤Îº¢¤Ë¡¢Í§Ã£¤Î²È¤ÇÃ±¹ÔËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤·¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Ê·à²èÄ´¤ËºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÇ®°Õ¤ä¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯°Õ»Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÂè7Éô¤¬Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢Âè1Éô¤«¤é°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Û¤ÉÌ´Ãæ¤Ë¡£ºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤ÏÂè5Éô¡Ø²«¶â¤ÎÉ÷¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
ºäÅÄ¡§ºÇ½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ëÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡£¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¿®¤¸ÀÚ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï»Ä¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°¤ºÂ¾å¡§¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡£À¼Í¥¤òÌ´¸«¤ë°ÊÁ°¡¢¤¿¤À°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ï¢ºÜÃæ¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¤È¤ÎÁêÀ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ÏÀ¼Í¥¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤¬´¶¤¸¤ëËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
ºäÅÄ¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡È¾ù¤ì¤Ê¤¤ÌÜÅª¡É¤òÊú¤¨¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¾¡ÇÔ¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ä¡¢À¸»à¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌÜÅª¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤É¤¦»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ºÂ¾å¡§Âè6Éô¡Ø¥¹¥È¡¼¥ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡Ù¤Ç°ìÅÙ¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÉô¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¥ì¡¼¥¹¡É¤È¤¤¤¦ÉñÂæÀßÄê¡£²£°ìÀþ¤ËÊÂ¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê·ëËö¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¤º¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²áµîºî¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤âÂ¿¤¯¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·Á¯¤µ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¿·¤·¤¤¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¡½¡½¸½¾ì¤Ç¿¼¤Þ¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ð¥Ç¥£´¶
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤ÇÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ºäÅÄ¡§¤Þ¤º°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤äÀá²ó¤·¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºîÉÊÆÃÍ¤Î¥ê¥º¥à¤òÂÎ¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¹¥¤¤¹¤®¤Æ¥»¥ê¥Õ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´¶³ÐÅª¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¯¤Æ¡£Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥Ë¥£¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¼«ÂÎ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¿Ä¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼å¤µ¤ä¾ð¤±¤Ê¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÈ¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÌÌ¤ò±£¤µ¤º¤Ë½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ºÂ¾å¡§¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÀèÀ¸¤ÎºîÉÊÆÃÍ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤É¤³¤«²ÎÉñ´ìÅª¤Ê¶Á¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤«¡¢³°Ï¢Ì£¤È¤·¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤¹¤Î¤«¡Ä¡Ä¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤â¸½¾ì¤´¤È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÃµ¤ê¤Ê¤¬¤éÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¥¸¥ã¥¤¥í¤Ï¡¢ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÈë¤á¡¢±é¤¸¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤´é¤ò¸«¤»¤ë¿ÍÊª¡£¤À¤«¤é¤³¤½°ìÅÙ¡ÖÄÏ¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¥¸¥ç¥Ë¥£¤È¤ÎÆó¿ÍÎ¹¡£¥¸¥ã¥¤¥í¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢¥¸¥ç¥Ë¥£¤È¤ÎÂÐÈæ¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¸¥ç¥Ë¥£¤¬¥¸¥ã¥¤¥í¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥ê¥Æ¥¤¥¯¤ò²¿ÅÙ¤â½Å¤Í¤ë¤è¤ê¡¢¡È¥é¥¤¥Ö´¶¡É¤òÂçÀÚ¤Ë°ì²ó°ì²ó¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÎ¹¤ÎÃæ¤Ç¿¼¤Þ¤ë¡È¥Ð¥Ç¥£´¶¡É¤âËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°¤ºÂ¾å¡§¡ÊºäÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ËÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤ÞÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¥¨¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤¬ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤«¤Ã¤³°¤¤»Ñ¤Ï¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤ËËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬Èà¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢ÇØÃæ¤Ç¼¨¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäÅÄ¡§ËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢°¤ºÂ¾å¤µ¤ó¤Ï¾ï¤ËÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¥Ë¥£¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡¢É¬»à¤ËÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï±éµ»¤Î¤³¤È¤äÌò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÌä¤¤¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤ò¤³¤ì¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ºäÅÄ¡§¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ä¹¤¯¸±¤·¤¤Î¹¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥ç¥Ë¥£¤È¥¸¥ã¥¤¥í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤É¤¦´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Å¸³«¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ºÂ¾å¡§¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëº£¤â¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¼Çµï¤ä²»³Ú¡¢±ÇÁü¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÈÌöÆ°¡É¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤¬Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÂ©¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§µÈÌî¸ËÇ·²ð¡Ë
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¡£
