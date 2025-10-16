星屑スキャットのカバーアルバム『Kaleidos』のジャケット写真、全収録曲を公開した。

グループ結成以来、約1000曲以上の流行歌を唄ってきた星屑スキャットが、時代やジャンルを超えて、今聴かせたい、歌い継ぎたい14曲。変幻自在な色彩とスタイルで奏でる初のカバーアルバムが完成。

CDのブックレットには、メンバー自らによる楽曲解説が掲載される。

▲ジャケット

『Kaleidos』
CD発売日：2025年11月23日(日)
品番：EACD-5012［CD］　
価格：3,960円(税込)

【収録曲】［ ］内はオリジナルアーティスト

TATTOO <2025 extended mix>　［中森明菜］
　作詩：森 由里子　作曲：関根 安里　編曲：中土智博浪漫幻夢(Romantic Game)　［The Good-Bye］
　作詞：野村義男　作曲：曽我泰久　編曲：中塚武仮面舞踏会　［少年隊］
　作詞：ちあき哲也　作曲：筒美京平　編曲：中塚武バナナの涙　［うしろゆびさされ組］
　作詞：秋元康　作曲：後藤次利　編曲：中塚武新宿トランスファー <2025 mix>　［SOAP］
　作詞：山川啓介　作曲：有澤孝紀　編曲：中塚武真珠のピアス <2025 mix>　［松任谷由実］
　作詞：松任谷由実　作曲：松任谷由実　編曲：中塚武ミス・ディオール　［山口百恵］
　作詞：阿木燿子　作曲：宇崎竜童　編曲：中塚武片想い　［槇みちる］
　作詞：安井　かずみ　作曲：川口　真　編曲：中塚武私らしく　［岩崎宏美］
　作詞：影森 潤　作曲：和泉 常寛　編曲：Yuki “T-Groove” Takahashi & SWING-O人魚姫 mermaid　［中山美穂］
　作詞：康珍化　作曲：Cindy　編曲：中塚武恋はパッション 　［EVE］
　作詞：BRIAN RICHY　作曲：作曲研究所　編曲：Initial Talk駅 <2025 mix>　［中森明菜］
　作詞：竹内まりや　作曲：竹内まりや　編曲：中塚武青い珊瑚礁 <2025 new edit>　［松田聖子］
　作詩：三浦徳子　作曲：小田裕一郎　編曲：中塚武

【bonus track】

真夜中のドライバー　［ネーネーズ］
　作詞：岡本 おさみ　作曲：知名 定男　編曲：阿部 哲也

