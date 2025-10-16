『Kaleidos』

CD発売日：2025年11月23日(日)

品番：EACD-5012［CD］

価格：3,960円(税込)

【収録曲】［ ］内はオリジナルアーティスト

TATTOO <2025 extended mix> ［中森明菜］作詩：森 由里子 作曲：関根 安里 編曲：中土智博浪漫幻夢(Romantic Game) ［The Good-Bye］作詞：野村義男 作曲：曽我泰久 編曲：中塚武仮面舞踏会 ［少年隊］作詞：ちあき哲也 作曲：筒美京平 編曲：中塚武バナナの涙 ［うしろゆびさされ組］作詞：秋元康 作曲：後藤次利 編曲：中塚武新宿トランスファー <2025 mix> ［SOAP］作詞：山川啓介 作曲：有澤孝紀 編曲：中塚武真珠のピアス <2025 mix> ［松任谷由実］作詞：松任谷由実 作曲：松任谷由実 編曲：中塚武ミス・ディオール ［山口百恵］作詞：阿木燿子 作曲：宇崎竜童 編曲：中塚武片想い ［槇みちる］作詞：安井 かずみ 作曲：川口 真 編曲：中塚武私らしく ［岩崎宏美］作詞：影森 潤 作曲：和泉 常寛 編曲：Yuki “T-Groove” Takahashi & SWING-O人魚姫 mermaid ［中山美穂］作詞：康珍化 作曲：Cindy 編曲：中塚武恋はパッション ［EVE］作詞：BRIAN RICHY 作曲：作曲研究所 編曲：Initial Talk駅 <2025 mix> ［中森明菜］作詞：竹内まりや 作曲：竹内まりや 編曲：中塚武青い珊瑚礁 <2025 new edit> ［松田聖子］作詩：三浦徳子 作曲：小田裕一郎 編曲：中塚武

【bonus track】

真夜中のドライバー ［ネーネーズ］作詞：岡本 おさみ 作曲：知名 定男 編曲：阿部 哲也