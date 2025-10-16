唐沢寿明が感激する「オタッキーな」人物、次々登場！倉科カナ・犬飼貴丈もゲスト出演【そこんトコロ×コーチ】教わることだらけの3週間！／10月17日・24日・31日放送

テレ東にて毎週金曜よる８時に放送中の『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』。明日、10月17日、翌週の24日、そして翌々週の31日と3週連続で10月期ドラマ９『コーチ』主演・唐沢寿明をはじめ倉科カナ、犬飼貴丈がゲスト出演します。「そこんトコロ」には、あらゆる「オタッキーさん」登場！その驚きの実態を学んだあとに、主演・唐沢寿明演じる向井がコーチとなり若手刑事を指導していくドラマ9「コーチ」を、ぜひ続けてお楽しみください！

≪10月17日放送≫

唐沢寿明をゲストに迎え『行楽シーズンだ！日本全国スゴい人、見つけてきちゃいました！スペシャル』と題し、いつもより30分拡大でお送りします。人気企画『開かずの金庫』は広島県三次市で元銀行・図書館・今は人形館となっている建物に眠る開かずの金庫開錠に挑みます。100年前から存在していたという金庫を酒井貴士（ザ・マミィ）がリポート。果たして中には何が？ホームセンターでDIYマニアに密着する『ホームセンターでそれ買って何を作るんですか？』ではパイプのジョイントを買う家族と発泡スチロールボードを買う女子大生に突撃取材。さらに、みんなが使っているあの商品の作り方の秘密に迫る『職人の秘密 コレ地味だけど凄い技なんです!!』ではチャンカワイがリポーターとして、地味な作業でだれも気づいてくれないけど実は凄い！という技を調査。東京都江戸川区「眼鏡ノ奥山」のメガネ製造工程で一番難しい工程や、埼玉県蓮田市の帽子工房「WASABISM」の作るのが一番難しい帽子が明らかに！人気企画『激レア食材ハンター野人を追え！』では、都会の河川で大物食材を捕らえ、世界にも進出する野人谷田をワタリ119がリポート。前回、アメリカで開催された「巨大ナマズ捕獲世界大会」で完全に敗北してしまったが、アメリカナマズは日本にもいる！ということで、リベンジに挑みます。

■唐沢寿明 コメント

所さんをよく知っているので、やりやすかったです。内容も見たことがないようなことばかりで、楽しかったです！

こんなことやっている人がいるんだっていうのを初めて見るので、驚きや感動がありました。最後のナマズはすごかったね！でもトータルで見ると、全員オタクだね。一つのことにこだわって、地味だけどやり続けている人っていうのは、人に分かってもらおうと思ってやってるわけではなく、自分で好きでやっているのが、オタクじゃないとできない。っていうのが分かったな。オタッキーな人じゃないと、すっごい時間かかってもこんなことずっとやってらんない、っていうのばっかりだった。

所さんの番組でもすごい人たちが出てきて驚くと思いますが、「コーチ」でも驚きと感動がありますので楽しんでいただきたいです。

≪10月24日放送≫

倉科カナをゲストに迎え、『日本全国、こんな所でお宝探し・夢探し！スペシャル』をお届けします。倉科も応援したくなったという『驚きの遠距離通学！なぜそんな遠くから通っているんですか？』では、東京都目黒区の学校から帰宅する学生に、別府ちゃん（エイトブリッジ）が密着。一体、どこから通っているのか？頑張って通学している少女の夢とは？『開かずの金庫』では、村上健志（フルーツポンチ）が京都府宇治田原町での開錠をリポート。200 年の歴史を持つ製茶店・田丸屋で半世紀にわたり開いていないという英国製の金庫の中には一体何が？そして、『拾って稼ぐ！』では、バッツネが意外な方法で稼いでいる仕事人に密着。岐阜県下呂市の仕事人に密着したら、山に入り何かを拾って稼いでおり・・・結構な稼ぎになるという、そのモノが明らかに！

■倉科カナ コメント

20年間続いてらっしゃるっていうのもあって、アットホームな感じがあり、暖かい雰囲気で、何しゃべっても拾ってくださるし、広がっていくので、純粋に番組を楽しめました！

「拾って稼ぐ」は、ためになりました。いま、至る所に物があふれている中で、ちょっと視点をかえてみればお金になったり、捨ててあるものでも価値があったり、着眼点をずらすことによって稼ぐことが面白いし、私もなにか見つけてみたいなと思いました。

「そこんトコロ」を楽しんでいただいた後に、「コーチ」は若手刑事たちが成長していく話でハートフルでもあり、ヒューマン要素もありつつサスペンス要素もある新しい刑事ドラマとなっているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです！

≪10月31日放送≫

犬飼貴丈をゲストに迎え、『開けてビックリ！稼いでガッポリ！守ってドッキリ！SP』でお届けします。『意外なアレで稼ぐ人たち』では、世界で一人!?断熱材でアレを作る人、魚の川でアレを作る人に密着。意外なアレとは一体？『開かずの金庫』では、徳川家康ゆかりの地に眠る、100年以上謎の開かずの金庫＆築110年の巨大屋敷の開かずの金庫開錠に挑みます！新コーナー『トコロ戦隊二ホンマモルンジャ―』では、東京都立川で人知れず日本の●●を守るマモルンジャーを調査！犬飼も、ためになったと語る新企画をお見逃しなく！

■犬飼貴丈 コメント

ためになることがすごく多くて、良さに気づかされるような回だったなと思いました！

「トコロ戦隊二ホンマモルンジャ―」の言葉を守る方たちの研究施設が、自分中で確かに大事だなと思わされました。実家の徳島県に帰った時に、徳島の言葉・方言を聞くと帰ってきたな、ほっとするなっていう変わらないものの大切さを今回改めて再認識することができました。

8時から「そこんトコロ」に出演させていただいてるということで、実質、「コーチ」2時間スペシャルといっても過言ではないのかなと思いますので、お楽しみに（笑）それか、「そこんトコロ」2時間スペシャルという感覚で見ていただいても構いません！（笑）

≪番組概要≫【タイトル】 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！【放送日時】 毎週金曜よる８時～９時 ※10/17 は、よる 7 時 30 分～9 時【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送【出演】 MC：所ジョージパネラー：清水ミチコ、東貴博（Take2）、児嶋一哉（アンジャッシュ）、髙木雄也（Hey! Say! JUMP）ゲスト：唐沢寿明、倉科カナ、犬飼貴丈進行：冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

≪コーチ あらすじ≫

池袋西署の係長・益山瞳（倉科カナ）は若くして女性管理職になり、自分を見下してくる年上の部下や、マイペースな後輩に振り回され日々やりづらさを感じていた。そんな中、人事二課から新入りが来るという異例の辞令が。現れたのは冴えない見た目をした55歳のおじさん、向井光太郎（唐沢寿明）だった。刑事としての経験はあるのか？どうして今刑事課に来たのか？何を聞いてもはぐらかされるが、見え隠れする刑事としての有能さに、より一層謎が深まる。

そんな中、一軒家で殺人事件が発生。被害者男性の次男の証言により長男・智治が捜査線上に浮上するが、瞳の判断ミスで智治を取り逃がしてしまう。管理職の立場で許されない失敗をしたと、深く落ち込む瞳。向井に対しても「自分に管理職の適性があるか監視しに来たのでは」と不信感をぶつける。そんな瞳に向井がかけた言葉とは？

“誰と出会うかで人生は変わる”刑事たちの成長物語が始まる－！

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ 9「コーチ」

【放送日時】 2025 年 10 月 17 日スタート 毎週金曜よる 9 時～9 時 54 分

※初回は 15 分拡大 よる 9 時～10 時 9 分放送

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【原作】 堂場瞬一『コーチ』（創元推理文庫）

【主演】 唐沢寿明

【出演】 倉科カナ 犬飼貴丈 関口メンディー 阿久津仁愛／古田新太 木村多江

【脚本】 大石哲也、及川拓郎、小島聡一郎、三浦駿斗

【監督】 及川拓郎、細川光信、室井岳人

【音楽】 中村佳紀

【チーフプロデューサー】 濱谷晃一（テレビ東京）

【プロデューサー】 中川順平（テレビ東京）、都筑真悠子（テレビ東京）、黒沢淳（テレパック）、佐々木梢（テレパック）

【制作】 テレビ東京 テレパック

【製作著作】 「コーチ」製作委員会

