Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¡¢¡È¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î³«ºÅ¤â·èÄê
¡¡Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè10ÃÆ¤¬¸ø³«¡£¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ8¥õ½ê¤Î½ñÅ¹¤Ç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¿åÃå¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¡È¯ÇäµÇ°Âè2²óÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡²ÏÅÄ¤Ï2017Ç¯¡¢¤±¤ä¤ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¡¢Èà½÷¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè10ÃÆ¤Ï¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤«¤é¼Ö¤ò2»þ´Ö¤Û¤ÉÁö¤é¤»¤¿¥á¥óÅç¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¡£¡Ö¼Ö¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¡£¼ÖÂÎ¤Ë¥Ï¥·¥´¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¥¹¥¤¥¹¥¤¤È²°º¬¤Î¾å¤ËÅÐ¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¾®¤µ¤ÊÌÚ¤Î¼Â¤ò½¦¤Ã¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤³¤Á¤é¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò·ã¼Ì¡£ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬¡¢Á´¹ñ8¥õ½ê¤Î½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¤Î·×5ÅÔ»Ô¡£³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¡¢Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤Î¥Ò¥å¥Ã¥²¤Ê»þ´Ö¡×¡Ö¿¹¤ÎÉ÷¤È¤ª¤Ò¤Ê¡×¡ÖÆ¸ÏÃ¤Î¹ñ¤Î¤ª¤Ò¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿4¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Ì¤¸ø³«¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¤Ï¡¢ÃÝ½ñË¼¤è¤ê11·î11ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á¤Ï2445±ß¡ÜÀÇ¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡¿´ü´Ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡¿´ü´Ö¡ä
¢£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¡ÊÅìµþ¡Ë¡ÖÆ¸ÏÃ¤Î¹ñ¤Î¤ª¤Ò¤Ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£HMV¡õBOOKS SHIBUYA¡ÊÅìµþ¡Ë¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¡¢Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£SHIBUYA TSUTAYA¡ÊÅìµþ¡Ë¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤Î¥Ò¥å¥Ã¥²¤Ê»þ´Ö¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë¡Ö¿¹¤ÎÉ÷¤È¤ª¤Ò¤Ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡ÊÂçºå¡Ë¡ÖÆ¸ÏÃ¤Î¹ñ¤Î¤ª¤Ò¤Ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£À±Ìî½ñÅ¹¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¡¢Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£Âç³À½ñÅ¹µþÅÔËÜÅ¹¡ÊµþÅÔ¡Ë¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤Î¥Ò¥å¥Ã¥²¤Ê»þ´Ö¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£¥³¡Ý¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¿·ÀîÄÌ¤êÅ¹¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡Ö¿¹¤ÎÉ÷¤È¤ª¤Ò¤Ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¿åÃå¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¡È¯ÇäµÇ°Âè2²óÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡²ÏÅÄ¤Ï2017Ç¯¡¢¤±¤ä¤ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¡¢Èà½÷¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬¡¢Á´¹ñ8¥õ½ê¤Î½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¤Î·×5ÅÔ»Ô¡£³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¡¢Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤Î¥Ò¥å¥Ã¥²¤Ê»þ´Ö¡×¡Ö¿¹¤ÎÉ÷¤È¤ª¤Ò¤Ê¡×¡ÖÆ¸ÏÃ¤Î¹ñ¤Î¤ª¤Ò¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿4¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Ì¤¸ø³«¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¤Ï¡¢ÃÝ½ñË¼¤è¤ê11·î11ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á¤Ï2445±ß¡ÜÀÇ¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡¿´ü´Ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡¿´ü´Ö¡ä
¢£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¡ÊÅìµþ¡Ë¡ÖÆ¸ÏÃ¤Î¹ñ¤Î¤ª¤Ò¤Ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£HMV¡õBOOKS SHIBUYA¡ÊÅìµþ¡Ë¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¡¢Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£SHIBUYA TSUTAYA¡ÊÅìµþ¡Ë¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤Î¥Ò¥å¥Ã¥²¤Ê»þ´Ö¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë¡Ö¿¹¤ÎÉ÷¤È¤ª¤Ò¤Ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡ÊÂçºå¡Ë¡ÖÆ¸ÏÃ¤Î¹ñ¤Î¤ª¤Ò¤Ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£À±Ìî½ñÅ¹¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¡¢Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£Âç³À½ñÅ¹µþÅÔËÜÅ¹¡ÊµþÅÔ¡Ë¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤Î¥Ò¥å¥Ã¥²¤Ê»þ´Ö¡×11·î11Æü¡Á24Æü
¢£¥³¡Ý¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¿·ÀîÄÌ¤êÅ¹¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡Ö¿¹¤ÎÉ÷¤È¤ª¤Ò¤Ê¡×11·î11Æü¡Á24Æü