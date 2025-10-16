Åí·î¤Ê¤·¤³¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤ÇÈþ½÷¿ý»Î¤ËÊÑ¿È¡Ö¶Ë¾å¤À¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¤Ê¤·¤³¤¿¤½¤À¡ª²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿ýÂî¤È¸þ¤¹ç¤¦Åí·î¤Ê¤·¤³
¡¡Åí·î¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·î´©»ï¡ØEXÂç½°¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤Ç¿ý»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿Åí·î¤¬¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤ä¡¢¿ýÂî¤ÎÁ°¤Ç¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÅí·î¤ÏËã¿ý¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö»£±ÆÃæ¼ÂºÝ¤Ë°ì¶É¤¦¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈËþ´Ó¥¢¥¬¤ê¤·¤¿¡¡¤ä¤é¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Û¤ó¤È¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¿ý»Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ë¾å¤À¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¤Ê¤·¤³¤¿¤½¤À¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤ËËã¿ý¤¦¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£Åí·î¤Ê¤·¤³¡Ê¤â¤â¤Ä¤ ¤Ê¤·¤³¡Ë
1995Ç¯11·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢½êÂ°¡£¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ÎÅ¨´´Éô¡¦¥è¥É¥ó¥ÊÌò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ú´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅí·î¤Ê¤·¤³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nashiko_cos¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿ýÂî¤È¸þ¤¹ç¤¦Åí·î¤Ê¤·¤³
¡¡Åí·î¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·î´©»ï¡ØEXÂç½°¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤Ç¿ý»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿Åí·î¤¬¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤ä¡¢¿ýÂî¤ÎÁ°¤Ç¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÅí·î¤ÏËã¿ý¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö»£±ÆÃæ¼ÂºÝ¤Ë°ì¶É¤¦¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈËþ´Ó¥¢¥¬¤ê¤·¤¿¡¡¤ä¤é¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Û¤ó¤È¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Åí·î¤Ê¤·¤³¡Ê¤â¤â¤Ä¤ ¤Ê¤·¤³¡Ë
1995Ç¯11·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢½êÂ°¡£¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ÎÅ¨´´Éô¡¦¥è¥É¥ó¥ÊÌò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ú´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅí·î¤Ê¤·¤³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nashiko_cos¡Ë