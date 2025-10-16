礼真琴退団後1stコンサート、メインビジュアルが公開！ 久しぶりの姿にファン歓喜「美しい」「素敵すぎる」
元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴の退団後初のコンサート『Flare』のメインビジュアルとコメント映像が公開。8月10日の退団以降、久しぶりの動く礼の姿に、SNSでは「美しい」「素敵すぎる」と歓喜の声が上がっている。
【動画】久しぶりの動く礼真琴の姿！ 『Flare』コメント映像
今回メインビジュアルが公開された『Flare』は、12月10日に東京国際フォーラム ホールAで、12月13日〜14日に梅田芸術劇場メインホールで開催される、退団後初となるコンサート。
総合演出・ステージ制作として、これまでレディー・ガガなどの来日公演やMrs. GREEN APPLE、Perfumeなど国内外で数多くの大型ライブプロデュースを手掛け、本年1月の日本武道館コンサートで礼と初めてタッグを組んだWONDER LIVE Inc.の大田高彰が、再びその手腕を振るう。
構成・振付には、これまでaespaやG-DRAGONなど数々の有名K-POPアーティストの魅力を引き出してきた新進気鋭の振付師RENAN（レナン）を起用。また、音楽監督にはOfficial 髭男dism、Superfly、BE:FIRSTをはじめ多くのアーティストへの楽曲提供、プロデュース、編曲、ライブサポートなど幅広く手掛けるRyo’LEFTY’Miyataを迎え、華やかで力強いステージを作り上げる。
コメント映像で礼は、少し伸びた前髪が印象的な姿で、「皆さま、こんにちは。礼真琴です」と笑顔であいさつ。
続けて「当たり前に会えていた仲間たちやファンの皆さまに会えないことの寂しさと、こうして新しいことに挑戦できているワクワク感が入り混じって、すごく心が忙しいです」と、退団から少し時間が経った今の心境を明かした。
また、公演タイトル『Flare』は、耳で聞くとやわらかい言葉だが、“閃光”や“燃え上がる”といった優しさの中の強さのような意味を持つことから選んだとコメント。
今回のコンサートで「やりたいこと」を聞かれた礼は、日本武道館コンサート『ANTHEM−アンセム−』で感じた熱気や拍手などを蘇らせたいと語る一方で、ステージ上では全く新しい礼の姿が期待できると話す。
英ロンドンで撮影を行う礼の姿も確認できる本映像。最後に礼は「劇場でお待ちしております」とファンにメッセージを送った。
ファンにとって久しぶりの礼の姿となった今回のビジュアルと映像に、SNSでは喜びの声が続出。「美しい」「素敵すぎる」「待ってました」「わくわくするー！」との声が上がっている。
礼真琴コンサート『Flare』は、12月10日に東京国際フォーラム ホールA、12月13日〜14日に梅田芸術劇場メインホールにて開催。
