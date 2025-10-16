「グラビア界の至宝」と呼ばれる俳優・モデルの鈴木聖（すずき・たから）が、グラビアデビューから約6年間あたためてきたファースト写真集『Sanctus（サンクタス）』が、11月28日（金）に小学館より発売されることが決定した。

撮影の舞台は、初夏を迎えた北の大地・北海道。奇岩がせり立つ浜辺や静寂が広がる湖畔など雄大な自然の中で、健康的なメリハリボディの水着姿を披露したかと思えば、ホテルのベッドルームではワインレッドやパープル、イエローなどのセクシーなランジェリーに身を包み、25歳を迎えた大人のしっとりとした色香を漂わせる。

さらに、87センチGカップのド迫力バストに思わず息をのむ、バスルームでの一糸まとわぬヌーディなカットも。

そして本作では、これまでのグラビアでは封印してきた「バストトップの限界表現」に初挑戦。4つのシーンで布越しに魅惑的なシルエットを披露した。ラテン語で「聖なる」という意味を持つタイトルどおり、まさに「聖域」に踏み込んだ衝撃的な内容となっている。

鈴木聖 コメント

このたび、私の1st写真集が発売されることになりました！ ずっと目標にしていたので、かなって本当にうれしいです。今回、ロケ地として選んだ北海道では、霧がかった山や湖や苔の生えた道など自然豊かな場所で撮影してきました。どれも幻想的な写真でお気に入りです。今回は今までで一番しっかり露出しています！ 今までの私のグラビアを見ていた方は本当にびっくりするかもしれません。グラビアを始めて約6年の集大成だと思えるすてきな作品になりました！ぜひ楽しみに待っていただけると嬉しいです。

＜プロフィール＞

すずき・たから

2000年7月11日生まれ、千葉県出身。2017年に「ミスセブンティーン」ファイナリストに選出され、2019年にグラビアデビューを果たす。数々の雑誌の表紙やグラビアに掲載され、イメージDVDも次々とヒットし、「グラビア界の至宝」の異名をとる。アニメ観賞や漫画、ゲーム、さらにはパチンコ・スロットを趣味に持つ一方で、陸上競技（棒高跳び・リレー）を特技とする異色の経歴の持ち主。

公式X @takara_suzuki

公式Instagram @_takara_suzuki_

書誌情報

『鈴木聖1st写真集 Sanctus』

撮影：LUCKMAN

定価：4180円（税込）

A4判112ページ 小学館

ISBN：978-4-09-682510-5

発売日：2025年11月28日（金）

