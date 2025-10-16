「辞めた人の方が成功」なすなかにし危機感、“脱竹”して失敗したのはTKO木下だけ
お笑いコンビ・なすなかにしの那須晃行（44歳）が、10月15日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。松竹芸能を退所して失敗したのはTKO・木下隆行だけで、「辞めた人の方が成功していく」ことに危機感があると語った。
日記形式で反省をつづる“反省ノート”というテーマで、なすなかにし・那須晃行が、松竹芸能の事務所移転を止められなかったことを反省していると話し、現在の事務所は以前と同じ建物ではあるが、14階から4階に移って、窓がなく風水的にぐちゃぐちゃのため「また不吉なことが起きる気がする。TKO戻ってくるんちゃうかな……」と話す。
オードリー・若林正恭も松竹芸能に所属していた芸人が退所していくことについて、不思議に思っていたと話すと、中西茂樹は「ヒコロヒーが“脱竹”するくらいやったら森脇（健児）さんに出て行ってほしい」「（松竹芸能を）出ていったみなみかわ、キンタロー。の活躍を見て、出るのもいいかもしれんと思ってる。辞めた人の方が成功していくって、ちょっと変じゃないか。マジで辞めて失敗したの木下（隆行）さんだけ」と語った。
