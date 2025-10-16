

3年ぶりに日本を訪れたアップルのティム・クックCEO。多忙な彼のスケジュールから、アップルが日本に何を期待しているのか考える（写真：アップル）

【写真で見る】株式会社ポケモンを訪れたティム・クックCEO

9月下旬から10月初旬の2週間、めぐり合わせもあって3人の世界的IT企業のCEOに直接お会いする機会があった。アップルのティム・クックCEOと、OpenAIのサム・アルトマンCEOと、Even Realitiesのウィル・ワンCEOだ。ガジェットの取材を続けているが、こんなVIPと接近する機会はさすがに珍しい。間近に見た彼らの来日スケジュールから「彼らが日本に何を求めているのか？」を考えてみた。

来日したアップルCEOはどこへ行き、誰と会ったか？

海外取材に行くと、日本円の弱さに途方に暮れる。シリコンバレーではランチで40ドル（約6000円）なんてこともよくある。

日本のGDP（国内総生産）は今年インドに抜かれて世界第5位になる。1人あたりGDPは2024年現在世界36位で、OECD加盟国中では24位と、もはや先進国の中では貧しい国になりつつある。今後さらなる高齢化の進行による労働人口減少により、この事態はますます進行していくと予測されている。

「日本って、これからさらに貧しくなっていくのかな？」と不安に思うが、この秋に会った海外のCEOたちは、日本の魅力を多く語ってくれた。特に色んな場所で取材することができたアップルのティム・クックCEOの来日スケジュールを中心に、彼らが日本の何に魅力と可能性を感じて来日しているのか考えてみよう。

ポケモンに会いに行くティム・クックCEO

スケジュールを俯瞰して見ると、ティム・クックCEOが一番時間を割いたのは、日本のコンテンツ企業を訪れることだった。

まず到着したその日の夜に、開店直前のApple 銀座の前で人気アーティストのNumber_iと記念撮影。翌日には株式会社ポケモンを訪問。ポケモンとハグしたりして楽しんでいる。もちろん、実際のところはポケモンに会いに行くことが目的ではなく、世界的にポケモンGOでアップルのApp Storeに巨額の売り上げを計上してくれている株式会社ポケモンの経営者を表敬訪問したということだろう。



株式会社ポケモンを訪れたティム・クックCEO。同社は六本木ヒルズに入居しており、アップルジャパンと同じビルなので、アクセスは良かったはず（写真：ティム・クックCEOのX投稿より）

また、この日は、バンダイナムコを訪れ、ローンチされたばかりの『ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ』の4 vs 4のバトルを観覧したが、その際もバンダイナムコエンターテインメント代表取締役社長の宇田川南欧氏とも会談を持ったと伝えられている。



バンダイナムコを訪問し『ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ』のプレイを見学するティム・クックCEO（写真：アップル提供）

また、同日、アップルジャパンで日本のアプリデベロッパーと歓談。ここには、AIやARを使った天気予報アプリ『Amemil（アメミル）』、アニメを題材にしたゲームアプリ『怪獣8号』、LINEのスタンプを自分で作れる『LINE スタンプメーカー』、計算をテーマにしたパズルアプリ『KaruQ』の開発者がいて、ティム・クックCEOに自分たちの作ったアプリをプレゼンテーションした。

ポケモン、ドラゴンボール、怪獣8号など、アニメやゲームにおいては、はやり日本は他に大きく差をつける『コンテンツ大国』で、アップルにとっても、そこは見逃せないポイントなのである。

iPhoneのカメラは日本なくしては完成しない

次に重要なポイントが、ティム・クックCEOがメディア初公開のApple YTC（横浜テクニカルセンター）で会った人々だ。

そもそもApple YTCは、故安倍元首相の誘致が実って作られた施設。横浜市港北区綱島に存在しており、外から見る限りでは、Apple ParkやApple Storeのように床から天井までの全面ガラスと、金属、そして木材で作られたアップルらしい設備。しかし、その中で何が行われているのかは、我々メディアにも一切明かされてこなかった。

今回、我々に解説されたその役割は、アップル本社製品開発部門の出先機関ということである。iPhone、iPad、Apple Watch、Macなどのアップル製品の部品を作っている企業は、実は日本に1000近く存在する。特にカメラ回りの技術においては、日本は他国にない技術を数多く持っており、iPhoneのカメラ回りの開発は、ほぼこのApple YTCで行っていると言ってもいいほどだという。



Apple YTCで、現行iPhoneのすべてで使われているソニーセミコンダクタソリューションズのCMOSイメージセンサーを見学するティム・クックCEO（写真：アップル提供）

このカメラの光学部分の部品を、日本のサプライヤーと共同で開発し、性能試験・強度試験などを一緒に行っているのがこのApple YTCというわけだ。日本の各サプライヤーの窓口になっており、独自技術を持っている中小企業にとっても、カリフォルニアのアップル本社まで出向かなくても、横浜で、しかも日本語でプレゼンテーションを行えるというメリットは大きい。

今回、ティム・クックCEOにプレゼンテーションを行ったのはTDK、AGC、京セラ、ソニーセミコンダクタソリューションズの4社。

この中で一番知られているのはソニーセミコンダクタソリューションズだろう。熊本県や長崎県に工場を持ち、現在使われているiPhoneのカメラのCMOSイメージセンサーをすべて生産している。前回、3年前にティム・クックCEOが日本を訪れた際には、同社の熊本のセンサー工場を視察している。このセンサーがなければiPhoneカメラの性能は実現不可能という心臓部だ。iPhone 17シリーズ、iPhone Airでも、超広角、メイン、望遠、そしてディスプレイ側の18MPセンターフレームカメラのすべてのセンサーを同社が生産している。35mmフルサイズの巨大なセンサーを持つαシリーズを擁するソニーの技術がここに活きているのである。

京セラは、そのセンサーを含めたカメラユニットがマウントされる基板を生産している。電気を通さないセラミックの基板は、十数層の積層構造になっており、その中を複雑に配線が通っている。これもまた、戦後、京都の地でセラミックスを活かした絶縁部品を作り続けた京セラしか作れない部品だ。

同じくTDKは磁性化技術で、iPhoneカメラのほんのわずかなAFのレンズの動きを制御する技術を提供している。iPhone 17シリーズのカメラのAFが速いと感じた人は多いと思うが、あの速さはTDKのTMRセンサー（トンネル磁気抵抗センサー）が実現しているのだ。

AGCが作っているのは、iPhoneカメラのIRカットフィルター。このフィルターがないと、カメラのセンサーは赤外線にも反応してしまうのだが、赤外線をきれいにカットしつつ、可視光にまったく影響を与えないAGCのIRカットフィルターがあるから、iPhoneのカメラの自然なカラーバランスは実現しているのだ。ガラスという無機物を扱うと同時に化学・バイオ関連部門も持つAGCだからこそ、実現できる性能なのだそうだ。

多くの電気製品の製造に関しては、1990年代以降、韓国、中国の後塵を拝するようになった日本だが、高い光学技術とメカ設計が不可欠なカメラ市場だけは今でも日本が圧倒している。キヤノン、ソニー、ニコンとレンズ交換式のデジタルカメラ市場のトップ3を日本が独占していることからも、それはよく分かる。その日本のカメラ技術をiPhoneに活かすためにApple YTCは存在するのだ。

「日本のみなさんと仕事をするのは、素晴らしい。決して現状に満足せず『もっとできるはずだ』『次は何に挑戦しよう』という姿勢は日本とアップルの共通点です」と、ティム・クックCEOは語る。高度な部品技術、カメラ産業として、妥協せずに高度な部品を開発する姿勢は、日本の強力な武器だといえるだろう。

市場としてもまだまだ充分に魅力的

市場としても、まだまだ日本は重要だと捉えられているようだ。ティム・クックCEOの今回の訪日における重要な行事のひとつは、Apple 銀座のリニューアルオープンを祝うことだった。現在アメリカ以外に約260店舗が展開しているApple Storeの最初の1歩がこのApple 銀座だった。2003年のオープン時には、盟友である故スティーブ・ジョブズがオープンの挨拶に来日したのだから、ティム・クックCEOにとっても感慨深いものがあったのではないかと思われる。

同時に今年7月26日にオープンしたApple 梅田も視察した。また、第1期GIGAスクール構想の際にはWindowsタブレットを導入したが、第2期ではiPadに切り替えて約9万5000台を導入した京都市の、小学校のうちの一校を訪れた。



Apple 銀座リニューアルオープンのドアを開け、前夜から並んでいたアップルファンのセルフィーに応じるティム・クックCEO（写真：筆者撮影）

つまり、購買力は一時より衰えたとはいえ、日本はまだ充分に大きな市場で、その消費者も充分に大切だと思っているということなのだろう。

また、到着翌日の最初のスケジュールは、スーツを纏って『霞が関詣で』だった。岸田元首相と林芳正官房長官、平将明デジタル大臣と会っている。どちらもXの投稿ではマイナンバーカードの話をしているが、アップルとして目下の関心事は個人情報保護の仕組みを破壊する可能性のあるスマホ新法。運用次第では、アップルはiPhoneの個人情報がMetaやGoogleに漏洩しないようにするために、日本でローンチする機能を制限せざるをえなくなるかもしれない。そうなると困るのは我々消費者だ。その件に関して申し入れがあったであろうことは、想像に難くない。



霞が関では岸田元首相と林芳正官房長官、平将明デジタル大臣と会っている。今後の首相も関係性を築いていって欲しい（写真：平将明デジタル大臣のXの投稿より）

つまり、ティム・クックCEO訪問の目的は、「日本のコンテンツ産業とのリンケージの強化」「日本でしか得られないパーツのサプライヤーとの関係性の強化」「日本という大市場との関係性の強化」だったと言える。コンテンツ提供者としても、パーツサプライヤーとしても意義は大きく、マーケットとしてもまだまだ小さくはないということだ。

そもそもアップルは、同社の売り上げをアメリカ、ヨーロッパ、大中国（中国、香港、台湾）、日本、残りのアジアパシフィックの5つに分けて決算に表記しており、国として単独で表されているのはアメリカと日本だけ……というほど日本を重視している（現在は全体の売り上げの約6％を日本が占める）。

サム・アルトマンも日本のクリエイティビティを称賛

来日したOpenAIのサム・アルトマンCEOとお会いしたのも、クリエイターとの対談イベントだった。サム・アルトマンCEOは大の日本好きで「今でも年に数回来ており、できれば一年中日本にいたいほど」と語っていた。

「日本は様々な意味でAIのアーリーアダプターで、私たちにとって世界で2番目に大きな市場だ」と述べている。



来日し、メディアアーティストの真鍋大度、草野絵美、沙羅ジューストーらと対談したOpenAIのサム・アルトマンCEO（写真：筆者撮影）

たしかに、OpenAIがアメリカ以外で最初に現地法人を作ったのは日本（OpenAI Japan）。国別の売り上げデータでも、日本が世界第2位だと言われているし、日本マイクロソフト、ソフトバンク、NTTなどと様々な提携を行っている。中国ではアクセス制限が行われているという事情があるとはいえ、日本はChatGPTユーザー大国でもあるのである。

Even Realitiesのウィル・ワンCEOも、「日本は我々にとって2番目に大きな市場になると思う」と述べていた。

Even Realitiesは世界的に注目されているスマートグラスのスタートアップ。一見普通の眼鏡のように見えるが、目の前に浮かんでいるように文字を表示することができ、プロンプター、AI翻訳などの用途で非常に便利。現在ベルリンを中心にヨーロッパで販売されており、アメリカでも少数販売している。新しいテクノロジーに対して積極的という意味で、「次なる市場は日本」とウィル・ワンCEOは述べている。現在販売されているEven G1をテストマーケティング製品と位置づけており、マス向けに完成度を高めた次期モデル（Even G2？）は日本でも販売される可能性が高そうだ。



「日本は我々にとって2番目に大きな市場になる」と語ったEven Realitiesのウィル・ワンCEO。彼のかけているEven G1には、筆者が話している日本語が英語に翻訳されて表示されている（写真：筆者撮影）

まだまだ、日本には可能性がある

1人あたりのGDPは下がり、海外に出かけると日本の国力が下がっていることを痛感させられるのは確かだ。

しかし、コンテンツ産業や、高度な部品産業においては、まだまだ日本の価値は高く評価されている。労働人口減少や、高齢化などを上手く埋め合わせて、得意な部分にフォーカスすればまだまだ闘えるはずだ。マーケットとしても、それなりに購買力のある1億2000万人の市場として見逃せない力がある。彼らの動向を見て、日本はまだまだ海外のCEOたちに充分注目される存在なのだと感じた。

（村上 タクタ ： 編集者・ライター）