コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、「ドデカメンチバーガー」「ドデカチーズメンチバーガー」を10月16日から数量限定で発売しています。

SNS「これは相当の覚悟が必要」

「ドデカメンチバーガー」は、大きなバンズからもはみ出るほどのボリュームという「ドデカメンチ」を、特製の濃厚ソース、キャベツと組み合わせ、バンズで挟んだ新作バーガー。「ドデカメンチ」は豚肉とタマネギのシンプルな組み合わせの中種とサクサクの衣が特徴です。

「ドデカチーズメンチバーガー」は、「ドデカメンチ」にデミグラスソースとチェダースライスチーズ、チェダーチーズ入りソースを重ね、キャベツを組み合わせた商品。食べ進めるごとに“ド級のチーズ感”が楽しめるということです。

どちらの商品とも、2つに切った状態で提供されます。

同社は「手に持って、大きなお口で豪快に頬張れば、肉のうまみ・重みは限界突破です！ 圧倒的な迫力を、ぜひ体感ください！」とコメントしています。

価格は「ドデカメンチバーガー」が890〜960円、「ドデカチーズメンチバーガー」が970〜1040円（どちらも税込み、店舗により異なる）。全国の同店（一部店舗を除く）で、11月下旬（予定）まで販売中。数量限定のため、なくなり次第終了です。

コメダ珈琲店といえば、メニュー写真よりも提供された実物の方が大きい「逆写真詐欺」が毎回ネット上で話題になりますが、今回の新作バーガーではコメダ自ら「ドデカ」「限界突破」と“宣言”。これを受け、SNSでは「コメダがナチュラルにドデカいとか言い出したぞ」「ただでさえ逆詐欺的なボリュームなのに、どうなっちゃうの？」「これは相当の覚悟が必要なヤツですよ……」「コメダがドデカいって言ってる…おそろしい…」「腹パン必至だけど食べてみたいな」「絶対うまいやつを出しやがって…天才すぎんだろ……」といったコメントであふれる事態に。

また、発売当日に早速食べた人からも「これはデカいわ」「思ってたよりもデカい」「本当にデカすぎる」など、ストレートな「デカい」のコメントが上がっています。