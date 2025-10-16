あのルイ・ヴィトンも絶賛…！「日本のカキ」が、なぜかフランス人に愛されている「納得の理由」

カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯、茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。連載20回「「巨大津波」でも死ななかった…生き物が消えた「真っ黒な海」で 三陸のカキが蘇った、驚きの理由とは」にひきつづき、東日本大震災のカキ復興の手助けをしてくれたルイ・ヴィトン家を訪ねる旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

2011年の東日本大震災で壊滅的被害を受け、黒く濁った海は「毒の水」と言われ絶望視されました。船や養殖筏が流され、カモメも消え、カキじいさんは生業の再建を諦めかけます。しかし孫が小魚を見つけ、希望が芽生えます。 京都大学のお魚博士である田中克教授らの調査で、じつは、カキの餌となる植物プランクトンが豊富に存在し、森の養分が海を支えていると判明。さらに京大で 「魚の心理学」 を研究している益田玲爾教授の潜水調査で、魚やホタテの生存を確認。海は死んでいないと確信したカキじいさんは、再建へと希望をつなげます。

ガレキだらけの海辺の街にともった「希望の筏」

9月はじめ、再び益田先生がやってきて、海にもぐりました。

「キヌバリがどんどん増えています。数えたら九百匹はいます。餌が多いから、みんなニコニコしていますよ」

さすが魚の心理学者ですね。

お盆が過ぎると海に筏が浮かび始めました。塩水を被った農地は塩害でしばらく作物を栽培することはできませんが、カキは海（塩水）で育つ生物ですから、塩害はありません。海さえきれいになれば、養殖は再開できるのです。

からっぽになった海に、つぎつぎ筏が浮かび、元の風景が戻ってきたのです。陸側はまだあちこちにガレキの山が残っていて、復興はいつのことだろうとため息が出るのですが、整然と筏が並びだすと、風景が一変してきました。

海辺で暮らす人々にとって、それは希望の風景です。

でも、筏を浮かべても、カキの養殖をするには、カキの種苗が必要です。はたして、種苗はどこに残っているのだろうか……と心配していると、宮城県石巻市の万石浦の種ガキ屋、末永さんから連絡がありました。末永さんとは、1947年（昭和22年）の水山養殖場の創業以来、親子3代にわたるつきあいで、60年以上もカキの種苗の供給を受けています。

末永さんは、

「昨年とったカキの種苗が、津波に流されないで湾の奥の方に残っています」

と言うのです。そして末永さんのところから、トラックに積まれて、次々とカキの種苗が届きはじめ、浜は急に忙しくなってきました。

そのころには、小学校の校庭に仮設住宅が建ち、被災した方々はそこに移り住んでいました。でも、職場はまだまだ復活していません。手持ちぶさたの生活が続いていたのです。

カキ養殖の同業者も、あまりにも被害が大きく、再出発をあきらめようとする仲間も出始めたのです。一人ひとりでは復興は困難でした。そこで、我が家の長男、哲が中心となり、しばらく協業のかたちで、この難局を乗り切ろう、という相談がまとまったのです。

仕事が始まると、人手が必要です。そこで仮設住宅に住んでいる人たちに、

「仕事を手伝ってくれませんか」

と声を掛けてみたのです。すると、20人も来てくれました。こうして、ロープに種苗をはさむ「種はさみ」が始まったのです。

アラン・デュカスの招待で、パリの慈善パーティに参加

そのころ、フランスから支援の申し出が次々にありました。

漁業団体から大量の養殖資材が届き、カキの産地ノルマンディ地方の水産高校からは「気仙沼向洋高校（前身は気仙沼水産高校）へ渡してください」と義援金が送られてきました。

これらの支援は、以前、フランスのカキにウイルス性の病気が発生して海から消えかかったとき、日本の宮城県産の種苗が救ってくれたことへの恩返しだというのです。ルイ・ヴィトン社と同じ理由だったのでした。

当時、生産者はもとより、飲食業、サービス業に携わる人々の苦悩は計り知れず、宮城種でカキが復活した喜びは、語り継がれるほど価値がある出来事だったのです。彼らも昔の絆を忘れないでいてくれたことに、心を動かされました。

フランス料理のシェフ中村勝宏さんからも連絡がありました。我が家は、ヨーロッパヒラガキ（フランスガキ）の養殖もしていたので、日本のフランス料理人がよく訪れていました。中村さんはそのひとりで、世界の首脳が集った北海道洞爺湖サミットの総料理長を経験したこともある、日本を代表するシェフです。

東日本大震災が発生し、宮城種の産地が壊滅的な被害を受けたとの報が伝えられると、フランスではいち早く料理人組合がカキ種苗の支援を決定し、そのための慈善パーティを企画中だというのです。組合長は世界にレストランを展開するアラン・デュカスさんです。中村さんはこう言いました。

「種苗産地の事情に詳しくないので、協力してください。生産者代表として、7月にパリで行われる慈善パーティに出席してくれませんか」

7月、中村さんとともにパリに渡りました。慈善パーティの会場は、外務省近くの迎賓館で、政府関係者やパリの名士でいっぱいです。フランス在住の日本人料理人、そして日本からも応援の料理人が、デュカスさんのもとに駆け付け、調理を手伝っていました。

慈善パーティが始まると、デュカスさんは、昔の恩義に報いるためにこのような会を開催した、と挨拶されました。パーティでは、料理に日本の食材が多く使われていて、心遣いが感じられました。

最後に、日本の生産者を代表して、わたしがスピーチしました。

「昔の出来事を忘れずに、このような形で支援に結びつけてくださったことに心から感謝します。カキを通した交流が、これからも続いていくことを願っています」

会場から、大きな拍手をいただきました。

