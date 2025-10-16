中川翔子、双子の長男・次男と“川の字”ショット「川というより、ッかな？」 ほっこり3ショットに「こりゃたまらん」「理想の風景」と反響続々
先月30日、双子の男児を出産したタレントの中川翔子が16日、自身のインスタグラムを更新。長男・次男と並んで横になる“川の字”ショットを公開した。
【写真】「こりゃたまらん」「理想の風景」中川翔子＆双子の長男・次男の“川の字”ショット
「親子三人川の字がしあわせ 川というより、ッかな？」とつづり、長男・次男と並んで横になる“親子川の字ショット”を披露。息子たちを横にほほ笑む中川の表情には、すっかり“母のぬくもり”がにじんでいる。
出産前からたびたび披露している育児の様子をつづった絵日記では、「孫バカ炸裂」中だという中川の母・桂子さんも登場し、おむつ替えでの「男の子あるある」エピソードを紹介した。
6日に親子そろって無事に退院したことを報告し、10日には産後ケア施設の利用を明かしていた中川だが、「産後ケアから出たからバタバタですが親族総力戦で交代しながら双子かわいいしてます」と新たな生活をスタートさせた様子。「だれも倒れないようがんばろう 大人が睡眠とごはん忘れそうになる！」と育児への奮闘ぶりを伝えた。
コメント欄には「かわいい…！」「うわ〜 理想の風景」「こりゃたまらん」「ほんと可愛いスリーショット」「しょこたんも無理しないでね」「毎日お母さんお疲れ様です」など、心温まるコメントが多数寄せられている。
