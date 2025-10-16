ブルワーズのホセ・キンタナ投手（36）が15日（日本時間16日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦を前日に控え、会見に参加。第3戦に向けての意気込みを語った。

昨オフ、メッツをFAとなり、今季からブルワーズに加入したベテラン左腕はレギュラーシーズンでローテーションの一角を担い、24試合に登板し11勝7敗、防御率3・96の成績を残した。

第3戦の先発はまだ発表されていないが、登板は濃厚で「明日投げるつもりで準備している。ただ、どんな役割になるかはまだ分からない。この2試合はチームが必要とするどんな形にも対応できるようにしてきた。だから明日、自分の役割がどうなるか、様子を見てみる。チームとしてもまだ最終決定はしていないけど、私はとにかく準備を整えておきたい」と先発、リリーフを問わず、どこで名を呼ばれてもマウンドに行く準備をすると誓った。

チームは本拠で連敗し0勝2敗と苦境に立たされているが「私たちは自分たちに集中している。ここ2試合は望んだ結果を得られなかったが、接戦だったし、あと少しのところまで来ていた。ピッチングは悪くなかったと思う。ポジティブに考えている。明日いい野球をして、まず1勝する。それが今の目標だ。一戦一戦、勝っていくだけだ」と目の前の試合に集中するとキンタナ。

大谷やフリーマンらドジャースの左打者がフィリーズとの地区シリーズで相手左腕に苦戦していたことから、映像は確認したかと質問が飛ぶと「もちろん見た。打線全体をチェックしてる。大谷もフリーマンも、左打者たちは本当にレベルが高い。野球界でも屈指の打者だ。だからこそ挑戦しがいがある。映像やスカウティングレポートはよく見ている」と警戒しているとし「直近の打席の傾向も確認して、自分なりの攻め方を考えている。どう攻めるかのプランは頭にあるし、そういう準備は欠かせないね」とフィリーズの左腕らと同様に自身もきっちり抑えたいと意気込んだ。