マウスコンピューター、23.8型モニターにUSB-C接続対応モデル

マウスコンピューター10月16日、モニターの新製品として「ProLite XUB2497HSN-B2」を発売した。価格は28,930円。

IPSパネルを採用し、フルHD（1,920×1,080ドット）解像度での画面表示に対応するモニター製品。DisplayPort、HDMIに加えてUSB-Cでの接続もサポートしており、対応するデバイスには最大65Wでの給電も行える。

製品名：ProLite XUB2497HSN-B2

画面サイズ：23.8型 フルHD（1,920×1,080）

パネル方式：IPS方式液晶

主な端子：USB Type-C（PD65W対応）、DisplayPort、HDMI

リフレッシュレート：最大100Hz

直販価格：28,930円（税込）