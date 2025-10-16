マウスコンピューター、23.8型モニターにUSB-C接続対応モデル
マウスコンピューター10月16日、モニターの新製品として「ProLite XUB2497HSN-B2」を発売した。価格は28,930円。
IPSパネルを採用し、フルHD（1,920×1,080ドット）解像度での画面表示に対応するモニター製品。DisplayPort、HDMIに加えてUSB-Cでの接続もサポートしており、対応するデバイスには最大65Wでの給電も行える。
製品名：ProLite XUB2497HSN-B2
画面サイズ：23.8型 フルHD（1,920×1,080）
パネル方式：IPS方式液晶
主な端子：USB Type-C（PD65W対応）、DisplayPort、HDMI
リフレッシュレート：最大100Hz
直販価格：28,930円（税込）
