±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¤Ç¡È¤ï¤±¤¢¤êÌîºÚ¡É¤òµß¤¨¡ª ¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥­¡ß¥¤¥ª¥ó¥¢¥°¥êÁÏÂ¤ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè4ÃÆ

¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¤Ï10·î1Æü¡¢¥¤¥ª¥ó¥¢¥°¥êÁÏÂ¤¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡ß¤ï¤±¤¢¤êÌîºÚ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè4ÃÆ¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡Üµ¬³Ê³°¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡×¤È½ý¤ä³ä¤ì¡¢´ûÄê¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥¤¥ª¥ó¥¢¥°¥êÁÏÂ¤¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¥ª¥óÇÀ¾ì¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï2022Ç¯¤«¤é¿©ÉÊ¥í¥¹ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¤¥ª¥ó¥¢¥°¥êÁÏÂ¤¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡ß¤ï¤±¤¢¤êÌîºÚ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¡ÖÀÄ¤¤¥È¥Þ¥È¡×¡¢Âè2ÃÆ¡Ö¤Ê¤¹¡×¡¢Âè3ÃÆ¡Ö¤¤å¤¦¤ê¡×¤ËÂ³¤¡¢Âè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡Üµ¬³Ê³°¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ê¥ì¥·¥ÔÉÕ¤¡Ë¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡×¡Ê300㎖¡Ë1ËÜ¤Èµ¬³Ê³°¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ó¤¸¤ó5Ô¤Î¥»¥Ã¥È¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß2625±ß¡¢Á÷ÎÁ¤ÏÁ´¹ñ°ìÎ§500±ß¡£
¡Ö´Ý¤´¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤Ê¤É¤Î¥ì¥·¥Ô¤âÄó°Æ¤¹¤ë¡£10·î20Æü¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¸ø¼°X¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£