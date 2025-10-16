歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。衣装チーム特製のデニムスタイルの衣装を披露しました。



浜崎さんは「衣装チーム力作のBD party風のアンコールデニムstyle」として紹介し、複数枚の写真を投稿しました。







公開された写真では、浜崎さんは深いブルーのデニム素材でできたコルセット風トップスとフレアパンツを着用。胸元や腰周りには銀色のビーズや刺繍が施され、衣装全体に豪華な装飾が散りばめられています







さらに衣装の特徴として、腰の後ろ側からは白いファーの尾のような装飾が垂れ下がり、動きに合わせて揺れる演出効果を生み出しています。頭には同じくデニム素材の大きなテンガロンハットをかぶり、全身コーディネートでステージを彩っています。







浜崎さんは投稿の中で、「衣装だけでなく、ラインストーンの装飾はもちろん、デニムテンガロンもデニムヒールも全部ちゃんとLIVE仕様に一から作り直してあるのです！凄すぎます！！」と説明しており、ライブパフォーマンス専用にこだわり抜いた衣装であることを明かしています。







投稿の最後に「#大大大リスペクト」というハッシュタグを添え、衣装チームの努力と技術に対する敬意を表しています。







この投稿に、「テンガロン最高ー好きー」「ラインストーンの装飾がキラキラしてて大好き〜」「生地も何もかも作り直されていたなんて、流石すぎるね」「ホントにすごい!! 晴らしいです 衣装チームさんすごすぎです」「デニムにしっぽのあゆちゃん可愛すぎるぅ」などの声が寄せられています。



