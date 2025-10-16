約320万円！ トヨタ新「カムリ」発表！ 迫力ウィングも採用したスポーティモデル「スポーツライト」アリ！ 最新サメ顔の「ビッグなFFセダン」も中国で登場

スポーツライト登場！

トヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2025年9月23日、現地で生産している4ドアセダン「カムリ」の新たな2026年モデルを発表しました。

320万円は安い！

カムリは1980年に2ドアスペシャリティ「セリカ」から派生した4ドアセダン「セリカカムリ」としてデビュー。当初はFRレイアウトでしたが、1982年のフルモデルチェンジでFFレイアウトとなり、その広い室内などが高い支持を得て、アメリカをはじめ世界各国へ輸出、さらに各地で生産されるグローバル戦略車となりました。

日本での生産・販売は2023年に10代目をもって終了しましたが、海外市場では新型の11代目が販売されており、車内の広さが求められる中国市場でも引き続き人気を博しています。

基本スタイルはオーソドックスな4ドアセダンながら、最近のトヨタ顔を象徴するコの字ライトの「ハンマーヘッド」デザインが採用されており、スポーティで先進的な印象となっています。

部分的なデザイン変更によって3つの個性が展開されており、そのうちひとつは中国専用となっているのも特徴です。ボディサイズは全長4915mm×全幅1840mm×全高1445mm、ホイールベース2825mm。パワーユニットは2リッターガソリン、2.5リッターガソリン、2.5リッターハイブリッドの3種類が設定されています。

今回発表された2026年モデルのトピックは、新グレード「スポーツライト」の追加です。2リッターガソリン車の既存グレード「デラックス」をベースに、リアスポイラーや1インチアップの18インチホイールが標準化され、視覚的な低重心感を高めています。

スポーツライトの価格は19万1800元（約390万円）ですが、当面はバーゲンプライスとなる15万8800元（約320万円）で販売されます。充実した装備内容としながら、全グレードで最も安価なエントリーグレードとなります。

中国のセダン市場は堅調ですが、その競争を勝ち抜くにはBEV（バッテリー電気自動車）やPHEV（プラグインハイブリッド車）といった、いわゆるNEV（新エネルギー車）であることが求められます。

NEVではないカムリは、充電インフラに依存しない利便性と実用燃費に優れたHEVの強み、そして成熟した信頼性で勝負します。

今回のスポーツライト追加と価格施策により、定番セダンとしての選択肢を、NEVシフトが進む市場のなかでもしっかり確保していく構えです。