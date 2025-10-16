千葉県南房総市で、エアコンの設置工事を依頼した女性から現金をだまし取ったとして男が逮捕されました。この男による被害の訴えはほかにも十数件あり、警察は余罪を追及しています。

逮捕されたのは、茂原市の自営業・藤原弘也容疑者（48）で、今年4月、エアコンの設置を依頼した南房総市の女性（61）に対し「エアコン3台は私の方で手配します」などとうそを言い、現金およそ60万円をだまし取った疑いがもたれています。

警察によりますと、藤原容疑者は女性から現金を受け取った後、音信不通になっていたということですが、取り調べに対し「エアコンの設置工事はやるつもりでした」と容疑を否認しています。

県内では、他にも藤原容疑者からの被害を訴える人が相次いでいます。この女性は、藤原容疑者にリフォーム工事を依頼するも、工事の途中で音信不通になり、玄関前を壊されたといいます。

被害を受けた女性

「できない工事なら最初から言ってほしかったし、中途半端にやるぐらいなら最初からやらないでほしい。信じてお願いしたのに裏切られた感じ」

女性は106万円を事前に支払うも、戻ってきていないということです。

警察は余罪を調べています。