ホットドッグを「あーん」横綱がロンドンをぶらり観光 ハローキティとも待ち合わせ 大相撲“ロンドン場所”開幕前に【news23】
ハローキティと記念撮影をするのは、横綱の2人です。ロンドン公演を前に観光名所をめぐりました。なんだかとても楽しそうです。
観光客も興味津々 力士らがロンドン観光
バスから降り立った先は、ロンドン中心部。雪駄に着物姿の「豊昇龍」に「大の里」の両横綱らが、市内の観光に繰り出しました。
巨大な観覧車ロンドン・アイに、バッキンガム宮殿。
横綱 大の里
「（衛兵）さっき交代してたよ。交代しないと厳しいですよね」
物珍しい力士の姿に、市民や観光客からは行く先々で写真撮影を求められます。
力士を見かけた女性
「かっこいいですね。着物で歩いているだけで」
時には、声をかけられることも…
男性
「そこの大きい人、質問してもいい？体重は？」
横綱 豊昇龍
「150キロです」
横綱がホットドックを「あーん」
テムズ川沿いで横綱を待っていたのは「ハローキティ」です。
実は、キティはロンドン郊外の出身。今回、大相撲ロンドン公演のアンバサダーを務めているのです。
大時計ビッグ・ベンをバックに記念撮影をすると、ウェストミンスター橋へ。
豊昇龍が足を止めたのは…ホットドック！
横綱 豊昇龍
「うまい！」
よほど美味しかったのか、大の里を呼び止めると…
横綱 豊昇龍
「（大の里）泰輝！あーんって。買ったの今」
大の里
「うま！」
34年ぶりとなるロンドンでの公演は、まもなく始まります。
岡村佐枝子 記者
「明日（16日）の開幕を前に、会場となるロイヤル・アルバート・ホールには、ごらんのように幟が立てられています」
主催者側によりますと、約2万7000席のチケットはほぼ完売しているということです。
チケットを買った人
「『すごく面白い』と聞いたので、すぐに行って土曜日のチケットを買いました。メイクもバッチリして、声援と拍手を送って、大いに盛り上がろうと思います」