ハローキティと記念撮影をするのは、横綱の2人です。ロンドン公演を前に観光名所をめぐりました。なんだかとても楽しそうです。

【画像を見る】ハローキティの頭をなでなでする横綱・豊昇龍

観光客も興味津々 力士らがロンドン観光

バスから降り立った先は、ロンドン中心部。雪駄に着物姿の「豊昇龍」に「大の里」の両横綱らが、市内の観光に繰り出しました。



巨大な観覧車ロンドン・アイに、バッキンガム宮殿。

横綱 大の里

「（衛兵）さっき交代してたよ。交代しないと厳しいですよね」

物珍しい力士の姿に、市民や観光客からは行く先々で写真撮影を求められます。

力士を見かけた女性

「かっこいいですね。着物で歩いているだけで」

時には、声をかけられることも…

男性

「そこの大きい人、質問してもいい？体重は？」

横綱 豊昇龍

「150キロです」

横綱がホットドックを「あーん」

テムズ川沿いで横綱を待っていたのは「ハローキティ」です。



実は、キティはロンドン郊外の出身。今回、大相撲ロンドン公演のアンバサダーを務めているのです。

大時計ビッグ・ベンをバックに記念撮影をすると、ウェストミンスター橋へ。

豊昇龍が足を止めたのは…ホットドック！

横綱 豊昇龍

「うまい！」

よほど美味しかったのか、大の里を呼び止めると…

横綱 豊昇龍

「（大の里）泰輝！あーんって。買ったの今」

大の里

「うま！」

34年ぶりとなるロンドンでの公演は、まもなく始まります。

岡村佐枝子 記者

「明日（16日）の開幕を前に、会場となるロイヤル・アルバート・ホールには、ごらんのように幟が立てられています」

主催者側によりますと、約2万7000席のチケットはほぼ完売しているということです。

チケットを買った人

「『すごく面白い』と聞いたので、すぐに行って土曜日のチケットを買いました。メイクもバッチリして、声援と拍手を送って、大いに盛り上がろうと思います」